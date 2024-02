La capolista Star Volley sbanca il “Dileo”, Mandwinery Pallavolo Cerignola a testa alta

Non riesce l’impresa alle Fucsia della Mandwinery Pallavolo Cerignola che, ieri sera, in un PalaDileo gremito in ogni ordine di posto, già da un’ora prima dell’inizio del match, non riescono a fermare la corsa della capolista indiscussa del torneo Star Volley Bisceglie, vincente per 3-0 nell’impianto ofantino. Il collettivo capitanato da Margaret Altomonte ha dato tutto quello che poteva dare contro un avversario costruito per ben altri obiettivi e che ha dimostrato, anche a Cerignola, la completezza dell’organico e la determinazione di non lasciare mai punti per strada. Con questa sconfitta interna, la seconda della stagione in casa dopo quella con Castellaneta, la formazione cerignolana si trova adesso in quinta posizione a quota 30 punti all’attivo, a -5 punti momentanei dalla seconda posizione in classifica, ultima valida per la partecipazione ai playoff promozione occupata da Altamura, prossimo avversario delle Pantere tra una settimana, e che oggi affronterà Matese in trasferta. Onore delle armi e applausi a scena aperta per le nostre pantere, che già da domani prepareranno l’importante trasferta di Altamura, una prova del nove che dirà molto sulle ambizioni della compagine del presidente Matteo Russo.