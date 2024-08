La cerignolana Ludovica Lenoci è miss Eleganza Puglia 2024

Nicole Pentrelli, 23enne di Toritto, studentessa dell’Accademia delle Belle Arti e di recitazione teatrale è Miss Puglia 2024. È stata incoronata nella finalissima regionale che si è tenuta giovedì 29 agosto in piazza Vittorio Veneto a Sammichele di Bari, centro dell’altopiano delle Murge che per folklore, patrimonio culturale ed enogastronomico ha avuto l’onore di rientrare tra i Borghi più belli d’Italia e che già a febbraio ha ospitato Miss Italia Francesca Bergesio nei suoi tradizionali festini dello storico carnevale sammichelino. A premiarla il sindaco Lorenzo Netti e la senatrice Domenica Spinelli. Nell’affascinante cornice di Piazza Vittorio Veneto sono stati assegnati anche altri prestigiosi titoli: Miss Eleganza Puglia è Ludovica Lenoci, 18enne di Cerignola con il sogno di diventare medico; Miss Miluna Puglia è Vittoria Morga, 18enne di Fasano, cassiera, make-up artist e prossima studentessa di psicologia; Miss Social Puglia è Marta d’Ambrosio, 24enne di Francavilla Fontana, laureata in scienze motorie e insegnante di danza classica e contemporanea, premiata per il miglior reel realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Miss Italia racconta l’Italia”. Per effetto dell’elezione di Miss Puglia, la nuova Miss Faraglioni di Puglia-Mattinata è Paola Raguso, 20enne di Modugno, studentessa di lingue e mediazione per il turismo e ballerina.

Oltre ai titoli che consentiranno l’accesso alle prefinali nazionali del concorso di bellezza, è stata assegnata anche la fascia di Miss Antenna Sud che aprirà le porte della televisione alla vincitrice Nicole Pentrelli e la fascia di Miss Mascotte alla 17enne di Bari Maria Gaia Sassanelli, studentessa del liceo artistico. La finalissima regionale è stata organizzata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Sammichele di Bari che ha fortemente voluto impreziosire ulteriormente una ricca estate di concerti che ha visto la presenza di straordinari artisti come Alessandra Amoroso, BigMama, Rocco Hunt, Boomdabash, Nina Zilli.

Superospite della serata è stato Cristiano Malgioglio, cantautore sempre sulla cresta dell’onda, paroliere per i più grandi interpreti della musica italiana e internazionale ma anche eccentrico personaggio televisivo. La conduzione è stata affidata a Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud. Al suo fianco Carlotta Buzzacchino, Miss Eleganza Puglia 2023. L’hair style delle ragazze provenienti da tutta la Puglia è stato curato da Giuseppe Sifanno Hair Couture con sede a Bitonto e Bari, Airò Parrucchieri di Terlizzi e Teresa Coiffeur di Bisceglie per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale. Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Ufficio Moda Italia, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta.