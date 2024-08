La cerignolana Rita Orteca incanta Foggia eseguendo un brano di Lucio Battisti

Una serata indimenticabile all’insegna della musica italiana ha illuminato venerdì la Villa comunale di Foggia. Il “Concerto dei vincitori del Talent Voice”, la sezione canto moderno del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, giunto alla XVI edizione, ha visto la partecipazione di circa cinquecento spettatori entusiasti, in fila da oltre un’ora prima dell’apertura dei varchi, nell’area del boschetto per assistere alle esibizioni di dodici talentuosi artisti: Nicole Falcone, Rita Ferrante, Rita Orteca, Fabiana Miticocchio, Giulia Firpo, Aurora La Torre, Asia Bavaro, Ilaria Rita Saltarelli, Ilaria Iorio, Sophia Renna, Francesca Scarano e Antonio Pio Ruggiero. Secondo il programma curato dal direttore artistico Lorenzo Ciuffreda, i vincitori hanno proposto cover di famosi brani italiani prodotti dagli anni Sessanta ad oggi: successi di Lucio Battisti, Diodato, Cesare Cremonini, Giorgia, Mango, Anna Oxa e tanti altri big. La cerignolana Rita Orteca ha emozionato i presenti nell’esecuzione di “Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi” di Lucio Battisti.

Le performance sono state accompagnate dall’Ensemble “Suoni del Sud” diretto da Domenico de Biase, dello studio Dodebi, che ha curato anche tutti gli arrangiamenti. L’ensemble era composto dalla sezione ritmica formata da Giuseppe Fabrizio al pianoforte, Matteo De Padova al basso, Luigi Pagliara alla chitarra, Antonio Cicoria alla batteria, Michele Tempesta al sax, Antonio Piacentino alla tromba, Gianfranco Labroca al trombone, e poi Simona Rampino al I violino, Gionatan Ciffo al II violino, Gianmarco Orciari alla viola e Daniele Miatto al violoncello. L’evento, condotto da Cristian Levantaci, ha regalato una intensa serata di musica d’autore, che ha arricchito gli appuntamenti del cartellone del Foggia Estate 2024. Il pubblico ha potuto ascoltare in anteprima i brani di “Amore, Guerra e Pace (7ª edizione)”, il CD musicale prodotto dall’associazione Suoni del Sud, organizzatrice del contest, e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia. L’album è stato registrato presso il Clab Studios di Foggia di Angelo de Cosimo.

Soddisfatto del grande riscontro della manifestazione, ormai divenuta un appuntamento fisso dell’estate foggiana, Lorenzo Ciuffreda ha ringraziato – anche a nome di Gianni Cuciniello, presidente del Concorso musicale Giordano, e di Libera Granatiero, presidente dell’associazione Suoni del Sud – l’Amministrazione comunale e, in particolare la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora Alice Amatore, il dirigente e l’Ufficio del Servizio Cultura e Spettacolo. Parole di apprezzamento dal palco della kermesse da parte della vicesindaca Lucia Aprile, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, per la splendida serata musicale, i cantanti, i musicisti e l’organizzazione, che hanno animato una parte della città su cui si ha intenzione di focalizzare maggiormente l’attenzione: “Sono rimasta piacevolmente sorpresa – ha dichiarato -, è stato un bellissimo percorso musicale che ha fatto cantare tutta la platea che conosceva tutte le canzoni e ha tributato una meritata standing ovation finale ai vincitori e all’Ensemble Suoni del Sud”. “Siamo orgogliosi del talento e della passione dimostrati dai nostri giovani artisti. Questa serata è stata una celebrazione della bella musica italiana e, ci auguriamo, un trampolino di lancio per le future stelle del panorama musicale. Un ringraziamento, dunque, a chi ha collaborato alla riuscita dell’evento e alla Sps (Servizi per lo spettacolo) di Massimo Russo per aver curato l’audio e le luci”, ha detto Ciuffreda salutando il pubblico a fine concerto.