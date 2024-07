La Commissione d’inchiesta sul lavoro in visita nel foggiano, prima tappa a Cerignola

Tappa in provincia di Foggia della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delegazione, guidata da Chiara Gribaudo, ha iniziato la sua missione dalla cooperativa sociale Pietra di scarto a Cerignola, che opera da anni su un terreno confiscato alla criminalità organizzata, e che si occupa di promozione della giustizia sociale ed economica attraverso la diffusione di una cultura dell’antimafia e la pratica di un’agricoltura sostenibile. Successivamente andrà a Borgo Mezzanone – dove insiste una delle baraccopoli più grandi d’Europa – poi a Torretta Antonacci nelle campagne di San Severo. Al termine dei sopralluoghi, verso le 13, è previsto un incontro in prefettura con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Ricevere la visita della commissione d’inchiesta per noi è un momento molto importante, perchè pone attenzione ad un fenomeno che diventa emergenziale soprattutto d’estate ma che emergenziale non è, cioè il lavoro in agricoltura e lo sfruttamento e tutto ciò che questo genera – ha sottolineato Pietro Fragasso, presidente della cooperativa Pietra di scarto -. Avere l’onorevole Chiara Gribaudo in visita ci ha dato la possibilità di raccontare un’esperienza e di portare delle istanze. Pietra di scarto è un piccolo esempio virtuoso, come ce ne sono tanti, ma è necessario che la politica ritorni ad essere centrale e soprattutto metta al centro le persone e i loro diritti”. (ANSA)