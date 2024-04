La cooperativa “L’Abbraccio” a Cerignola rinnova i suoi progetti con il sostegno della Chiesa Valdese

La Cooperativa Sociale ‘L’Abbraccio’ di Cerignola, con sede operativa nel Centro diurno “AGAPE” situato in via Anagni, è ormai da anni un importante punto di riferimento a sostegno delle persone fragili e con disabilità che vivono nel territorio, in un arco di età che va dai 6 ai 65 anni, e delle loro famiglie. Anche quest’anno la Cooperativa, nata nel 2010 e operante nel Centro dal 2013, si distingue nell’ambito del sociale per aver attivato diversi progetti che si esplicano attraverso laboratori usufruibili dall’utenza a titolo gratuito. Grazie al dinamico interesse della Cooperativa nei confronti delle nuove aree d’indagine psico-pedagogica, e grazie al finanziamento dell’8×1000 della Chiesa Valdese, è stato possibile realizzare un progetto integrato di psicologia-musicoterapia, logopedia e fisioterapia che ha coinvolto e coinvolge ancora gli utenti che frequentano il Centro diurno AGAPE. Presso via Anagni il laboratorio integrato ha assunto, ormai, un assetto permanente, donando da diversi anni continuità agli obiettivi educativi e di potenziamento degli utenti, offrendo una valida opportunità di crescita personale, nonché un punto di riferimento per le famiglie degli stessi. Le attività sono state strutturate in interventi individuali e di gruppo che hanno coinvolto tutti gli utenti nel periodo che va da novembre 2023 ad oggi. Per tutti gli interventi si è cercato di perseguire i medesimi obiettivi educativi, formativi e riabilitativi, calibrando la metodologia e le strategie utilizzate sulle esigenze specifiche di ogni utente.

«Un’occasione unica e irripetibile, offerta dalla Chiesa Valdese che sopperisce alle manchevolezze di un territorio arido di servizi adeguati a sostenere le difficoltà profonde di famiglie e dei loro cari», è quanto affermato al nostro sito da Sabrina Giglio, vicepresidente della Cooperativa nonché responsabile del Centro AGAPE e del progetto. «Frequentare i laboratori ha rappresentato un ulteriore e decisivo passo per l’implementazione e il miglioramento di capacità comunicative e per sviluppare maggiori autonomie in diversi ambiti sociali apportando nel complesso notevoli benefici psico-fisici», prosegue la dottoressa Giglio, che auspica una continua e proficua collaborazione con la Tavola Valdese e una sempre crescente sensibilità da parte delle famiglie del territorio nel donare il proprio 8×1000 alla Chiesa Valdese.

Il focus si sposta su quello che è l’effettivo lavoro svolto all’interno dei laboratori: di psicologia-musicoterapia (coordinato dal dottor Vincenzo Miranda), di logopedia (a cura della dottoressa Annunziata Annacondia), di fisioterapia (di cui si occupa il dottor Antonio Riondino). La sinergia tra musica, fisioterapia e logopedia rappresenta un terreno fertile per l’esplorazione e l’innovazione nel campo della salute e del benessere. Questa combinazione unica di discipline offre un approccio olistico per affrontare una vasta gamma di sfide fisiche e cognitive, consentendo agli individui di raggiungere il loro pieno potenziale attraverso modalità terapeutiche creative e personalizzate. L’integrazione della musica, della fisioterapia e della logopedia richiede un approccio interdisciplinare, in cui i professionisti di diverse discipline collaborano per sviluppare piani di trattamento personalizzati per i loro pazienti. Questa collaborazione può portare a piani terapeutici più efficaci e duraturi, poiché ciascun professionista offre la propria esperienza e competenza nel processo di cura.

In conclusione, rendere complementari musica, fisioterapia e logopedia rappresenta un’innovativa ed efficace modalità di trattamento per una vasta gamma di condizioni fisiche e cognitive. Tale progetto visionario non poteva sussistere senza l’intuizione della Cooperativa L’Abbraccio che fornisce il servizio in maniera gratuita, con il forte e cospicuo sostegno della Chiesa Valdese, la quale solleva diverse famiglie dal peso economico e dalle lunghe liste d’attesa per poterne usufruire in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.