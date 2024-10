La Flv Cerignola cede con assoluto onore a Terlizzi nel debutto in campionato (3-1)

La Flv Cerignola lotta ad armi pari, ma si deve arrendere alla Zest Terlizzi nel debutto del campionato di serie C: al PalaFiori finisce 3-1 (25-23; 26-24; 24-26; 25-20 i parziali). Coach Dilucia ha scelto il 6+1 composto da: Puro in regia e Novia sulla diagonale; Arcieri e Lupi laterali; Mansi e Piarulli centrali, più Di Schiena libero. Il primo break della partita è della Flv: Novia mette giù il 4-6 e poi sigla due ace, il bell’inizio si conferma con il primo tempo di Mansi e il timeout chiesto dalla panchina di casa sul 6-11. Lupi continua ad insidiare la ricezione rivale (6-13), poi le baresi iniziano a limare qualche lunghezza azzerando quasi il divario e compiendo l’aggancio a quota 17: la Piarulli di Terlizzi (sorella di Antonella, dall’altra parte della rete) è l’autrice del sorpasso, col tabellone che si spinge fino al 22-19. Antonella Piarulli riporta sotto le compagne fino al 22-21 e a seguire arriva il pari 23, la volata finale premia le padrone di casa.

La Zest parte bene nel secondo set (4-1), le ofantine accorciano prima di subire un nuovo allungo (7-4): segue una fase ad elastico, le rossogialloblù pareggiano a 9 e Arcieri colpisce per il 9-10. La Flv si serve con molto profitto di Piarulli in posto 3, Gagliardi dai nove metri segna il 14-12, replica Novia (15-15) e Lupi rimette ancora avanti Cerignola, anteprima di un break ospite (18-21) con Mansi al servizio. Finale di frazione convulso, si va ai vantaggi con Terlizzi ad avere la meglio, nonostante un set point per le ospiti. Reazione decisa della Flv nel terzo periodo: Piarulli e Arcieri per l’1-7 che diventa poco più tardi 3-9. Le ragazze di Dilucia gestiscono bene fino alla fase centrale, quando il team allenato da Coronelli inizia una rimonta conclusa con il 17 pari. La tenuta di Puro e compagne però è solida, perchè Novia regala il +2 (17-19), Mansi e Piarulli aggiungono altre due lunghezze. Tre errori di seguito riportano Terlizzi in linea di galleggiamento e perfino al sorpasso, tuttavia di nuovo ai vantaggi e alla seconda opportunità utile, Antonella Piarulli riapre i conti.

Nel quarto set è 4-1 Zest, ma è subito parità e ribaltamento del punteggio (4-5): le rossogialloblù soffrono parecchio i turni di battuta della banda locale Rana, artefice del solco scavato sino al 10-6, Dilucia interrompe il gioco. Piarulli è una furia sottorete, Puro perfeziona il -1 (13-12): le baresi sembrano scappare, ma le cerignolane sono ancora lì (pari 15). La progressione decisiva per Terlizzi arriva sul 19-15, con le ofantine ormai stanche ma comunque arresesi solo nel finale e uscendo dal campo a testa altissima. Al cospetto di una tra le formazioni più quotate del torneo, la Flv ha fatto una grandissima figura, considerando un lavoro di squadra iniziato da appena venti giorni e la presenza fra le titolari di una 2005 e una 2007 (rispettivamente Lupi e Arcieri), due delle cinque cerignolane in campo. Nel prossimo turno altro impegno complicato contro l’Amatori Bari, domenica prossima al pala “Tatarella” nel debutto interno.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate in campo e i relativi punti realizzati:

Puro 4, Novia 20, Arcieri 4, Lupi 6, Mansi 9, Piarulli 22, Massafra, Di Schiena (libero).