La Flv Cerignola cede con onore in casa della Co. Ge. Vesuvio Oplonti (3-1)

La Flv Cerignola mette un po’ di pressione alla Co. Ge. Vesuvio Oplonti, rimediando una sconfitta comunque onorevole a Torre Annunziata: finisce 3-1 per le campane nell’ultima giornata di andata del girone I di serie B2 (21-25; 25-14; 25-15; 25-19 i parziali). Coach Tauro ha schierato inizialmente il 6+1 composto da: Puro in regia e Viscito sulla diagonale; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. Bel primo set da parte delle ofantine, che prendono un margine di quattro lunghezze nella fase centrale, riuscendo a gestire le distanze con gli attacchi di Chiesa, Trabucco e Piarulli. Al rientro in campo c’è la reazione delle padrone di casa che trovano con maggiore regolarità efficacia in attacco e pareggiano i conti. Stesso copione nella terza frazione, la Flv non riesce a tenere alte le percentuali nello sporcare le offensive avversarie per poi contrattaccare, così le oplontine ribaltano il conto dei parziali. Nel quarto periodo le rossogialloblù provano a tenere il passo, ma alla lunga la qualità dell’organico di Alminni non lascia spazio a possibili rientri, chiudendo il match e ottenendo la vittoria piena.

Il sestetto di Tauro giunge al giro di boa con 14 punti al quartultimo posto, in piena zona retrocessione: adesso il campionato osserverà ancora due settimane di pausa, si tornerà in campo il 10 febbraio di nuovo in trasferta a Benevento, contro l’Accademia. Una sfida da vincere assolutamente, per avviare una rimonta che dia nella seconda metà di torneo meno sofferenze e patemi, nell’ottica del traguardo della permanenza.