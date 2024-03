La Flv Cerignola liquida con un secco 3-0 la Volare Benevento

Era un appuntamento abbordabile e la Flv Cerignola non si è lasciata sfuggire l’occasione per incamerare i tre punti: al pala “Tatarella”, battuto agevolmente 3-0 il fanalino di coda Volare Benevento (25-10; 25-13; 25-12 i parziali), nella 17^ giornata del girone I di serie B2. L’andamento e il punteggio dei set raccontano di una gara a senso unico, nella quale le ofantine non hanno avuto difficoltà ad avere la meglio sulle pur volenterose giovani sannite, con coach Castillo ad ottenere il primo successo sulla panchina rossogialloblù. L’aspetto più importante è aver capitalizzato il turno di calendario favorevole, con tutte le dirette concorrenti sconfitte e dunque si sono nuovamente ridotte le distanze nella corsa alla salvezza. Con 20 punti, la Flv rimane quartultima ma adesso ha una sola lunghezza di ritardo da Villaricca, in una classifica di molto accorciatasi nelle retrovie. Una iniezione di fiducia in vista della prossima difficile trasferta contro la Faam Matese, in programma domenica 10 marzo.