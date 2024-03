La Flv Cerignola parte bene, ma poi cede 3-1 alla Panbiscò Leonessa Altamura

Conquista il primo set, ma poi subisce il ritorno alla distanza delle avversarie: nella ventesima giornata del girone I di serie B2, la Flv Cerignola viene sconfitta 3-1 dalla Panbiscò Leonessa Altamura (23-25; 25-17; 25-16; 25-11 i parziali). Coach Castillo conferma lo schieramento ormai abituale delle ultime settimane, il match entra subito nel vivo con le padrone di casa a prendere in mano le redini, non facendo però i conti con la reazione delle ofantine: una rimonta costante porta al sorpasso nel finale di frazione e al cambio di campo, grazie ad una attenta difesa e attacchi ben portati. Nel successivo periodo, Altamura spinge ancor più sull’acceleratore, impedendo alle rossogialloblù di restare a contatto, pareggiando i conti. Terzo e quarto set seguono sostanzialmente un copione identico: la Flv non demorde ed anzi costringe le biancorosse a scambi lunghi per mettere giù i palloni, ma l’efficacia nelle due fasi non è la stessa e quindi l’incontro si chiude con la vittoria murgiana, dopo due stop di fila. La sconfitta riposiziona Viscito e compagne al quart’ultimo posto, in zona retrocessione: dopo la sosta per le festività pasquali, domenica 7 aprile l’importantissima sfida interna contro Monopoli, per continuare a tenere vive le chance salvezza.