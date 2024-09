La Flv Cerignola parteciperà al campionato di serie C con un rinnovato progetto

Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa della Flv Cerignola, in cui si comunica l’iscrizione al campionato di serie C di pallavolo e la nomina di Nino Ficco quale presidente della società.

L’ASD FLV Cerignola comunica di aver formalizzato l’iscrizione al campionato nazionale di 1° livello serie C femminile per la stagione sportiva 2024/2025. Contestualmente, si annuncia il passaggio del testimone alla presidenza del sodalizio da Lucrezia Ciffo a Nino Ficco. A Lucrezia, che resta pienamente nell’organico dirigenziale, il ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la passione profusi fin dalla nascita della FLV in veste di Presidente. Incarico che per motivi strettamente personali rimette. A Nino (colonna dello sport cerignolano e da decenni attivo per la pratica di varie discipline) l’in bocca al lupo per la nuova avventura, anch’egli è sempre componente importante del gruppo dirigenziale fin dalla prima ora. Le due recenti annate non sono state di certo felici, da cui si riparte con rinnovato slancio e voglia di fare bene, nell’obiettivo innanzitutto di ristabilire la solidità societaria, intaccata dagli ultimi risultati negativi. Un processo già in atto, che porterà ad una visione diversa e un’ottica improntata al futuro, con l’intento di puntare su giovani talenti del territorio e la forte determinazione di ricreare entusiasmo e sostegno per la FLV.