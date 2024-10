La “Notte in Giro X l’Ambiente” ha affollato il corso cittadino di Cerignola

Un autentico successo la nuova edizione della “Notte in Giro”, un evento nato grazie ad una complessa macchina organizzativa, con una forte sinergia tra amministrazione comunale, in particolare l’assessorato allo Sport guidato da Teresa Cicolella e il consigliere comunale delegato all’organizzazione, Francesco Sorbo, la Consulta delle Associazioni della Città di Cerignola, e l’Associazione Commercianti, presente in seno alla consulta. L’edizione di quest’anno è stata dedicata ai temi della sensibilizzazione ambientale, con la partecipazione di più di 40 associazioni sportive, culturali e di promozione sociale e tre istituti scolastici, presenti lungo tutto il corso cittadino, diviso in 28 postazioni, tra mostre, esibizioni delle realtà sportive del territorio e show cooking, senza tralasciare la musica, in un panorama vasto che ha spaziato dalla reinterpretazione in chiave jazz di alcuni famosissimi brani nazionali ed internazionali, alla lirica con il soprano Ripalta Bufo, e il gran finale affidato alla poliedricità di Serena Brancale, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare le radici di un territorio ricchissimo, a partire dai propri dialetti.

“Un grazie a Fabio D’Imperio di AmbientiAmo Cerignola, capofila dell’evento, Gabriele Romagnuolo Presidente della Consulta delle Associazioni Sportive e Culturali e Cesare Azzollino, Presidente dell’associazione Commercianti, partner dell’evento instancabili e sempre pronti a dare tutto per la riuscita. Ringrazio voi, estendendo a tutte le associazioni che hanno creduto in questo progetto e che, spero, ci crederanno ancora, perché il bello viene adesso: se abbiamo messo insieme tanti tasselli di un puzzle, creando un grande entusiasmo, adesso dobbiamo continuare ad alimentarlo sempre di più”, le dichiarazioni di Francesco Sorbo.

“È stata una grande notte di sport, come veicolo di corretti stili di vita, riscatto sociale e strumento per raccontare una città diversa, terra di eccellenze, unito ad una forte sensibilità ambientale e culturale: sono rimasta molto legata al messaggio dei nostri istituti scolastici, che ci hanno ricordato che una pedalata, una bracciata, una corsa tra le bellezze da riscoprire della nostra città possono davvero fare la differenza; non solo, porterò con me il momento della premiazione del nostro concittadino Angelo Volpe, che poche settimane fa ha portato Cerignola sul tetto del mondo della boxe. Una scommessa vinta sotto tutti i punti di vista, dal numero di presenze alla qualità del progetto, che speriamo di ripetere il prossimo anno, mostrando ancora una volta l’importanza del tessuto associativo per costruire iniziative come questa”, conclude l’assessora allo Sport, Teresa Cicolella.

Questo slideshow richiede JavaScript.