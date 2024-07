La nuova coppia d’attacco gialloblù è fatta: anche Gagliano firma con il Cerignola

La S.S. Audace Cerignola s.r.l. comunica di aver acquisito dal Calcio Padova le prestazioni del calciatore Luca Gagliano. Un’altra importante operazione di mercato in entrata condotta, in queste ore, dal presidente Nicola Grieco, dal direttore generale Francesco Dibiase e dal direttore sportivo Elio Di Toro. Gagliano, punta centrale, classe 2000, 182 cm d’altezza, era legato per un’altra stagione al Padova (30 giugno 2025). Ceduto a titolo definitivo dal Padova, si è legato all’Audace Cerignola fino al 30 giugno 2026. Nell’ultima stagione, nel girone C di serie C, si è diviso tra Potenza (19 presenze e 1 gol) e Foggia (12 presenze e 3 reti). L’attaccante originario di Alghero è cresciuto nelle giovanili del Cagliari dove si mette subito in luce. Fa il suo esordio in Under 17 nel 2015, segnando 10 reti nel 2016/2017, fino ad arrivare in doppia cifra anche con la Primavera nel 2019/2020 e disputando due Tornei di Viareggio (2017 e 2018).