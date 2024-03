“La signora del martedì”, Giuliana De Sio e Alessandro Haber in scena a Cerignola il 3 aprile

La stagione del Teatro Mercadante di Cerignola, con la direzione artistica di Savino Zaba, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, entra nella parte conclusiva del suo lungo viaggio 2023/2024 accogliendo Giuliana De Sio ed Alessandro Haber con “La Signora del Martedì”, celebre commedia in programma presso il “Roma, cinema, teatro, e…” mercoledì 3 aprile. Si tratta della storia di una donna, Alfonsina Malacrida, detta Nanà, che ogni martedì tra le quindici e le sedici va a comprarsi un’ora “d’amore”. La signora arriva, saluta, mette il denaro sul comodino, si spoglia piegando rigorosamente i vestiti e s’infila nel letto dopo aver verificato la pulizia delle lenzuola. Lui, Bonamente Fanzago, attore porno al tramonto ed occasionalmente gigolò, è rimasto soltanto con questa cliente: la signora del martedì. L’attore è perdutamente innamorato di Nanà e commette l’errore di dichiararsi, un amore non ricambiato in una storia in continuo stato di tensione, tra momenti di torbida sensualità, dolcezza, risposte schiette ed oscuri misteri fino ad una conclusione inaspettata.

Un’ironia elegante e tagliente da parte di due grandi personaggi, frutto dell’immaginazione di Massimo Carlotto, una delle penne più efficaci e profonde del nostro tempo, impersonati da un cast d’eccezione che vede protagonisti Giuliana De Sio e Alessandro Haber. La regia è di Pierpaolo Sepe, capace di mischiare sensualità, dolcezza e tragicità in uno spettacolo prosa di assoluto spessore. Sul palco anche attori del calibro di Paolo Sassanelli, Riccardo Festa e Samuele Fragiacomo. Scena a cura di Francesco Ghisu, costumi curati da Katarina Vukcevic.

Sesso, amore, colpi di scena, dramma ma anche sorriso e leggerezza, componenti di una commedia che vuol essere ciliegina sulla torta della stagione del Teatro Mercadante di Cerignola. Appuntamento con “La Signora del Martedì” a mercoledì 3 aprile, sipario presso il “Roma, cinema, teatro, e…” alle ore 21. “La Signora del Martedì” è una produzione Gli Ipocriti-Melina Balsamo/Teatro della Toscana-Teatro Nazionale.