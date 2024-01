“La voce dei bambini di Terezin”: evento promosso dal Club per l’Unesco di Cerignola nelle varie scuole

In vista della Giornata della Memoria 2024, il Club per l’Unesco di Cerignola ha pensato di condividere nelle scuole un momento di profonda riflessione: “La voce dei bambini di Terezin”-Riflessioni su poesie e disegni realizzati dai bambini nel campo di concentramento. Il dolore provocato dalla terribile strage della Shoah non conobbe limiti di estensione, avviluppando nella sua oscurità anche la docile ingenuità di moltissimi bambini. L’impegno formativo di tutti i Club per l’Unesco è quello di rinnovare questo ricordo soprattutto nelle nuove generazioni, attraverso incontri di riflessione accessibili nel linguaggio e umanamente coinvolgenti. La lettura delle vibranti poesie scritte dai bambini presenti nel campo di concentramento di Terezin, insieme alla visione dei disegni da loro realizzati, favorirà una riflessione aperta e intergenerazionale, affinché si abbia memoria di quel «nefasto momento del cuore umano». Il prof. Giuseppe Pugliese, socio del club, accompagnerà i ragazzi in questo percorso di conoscenza, mentre la prof.ssa Antonella Cirillo e il dott. Daniele Cifaldi si occuperanno dell’interpretazione dei testi poetici. Molti gli Istituti Comprensivi di Cerignola che hanno deciso di ospitare l’evento, quali:

L’Istituto Comprensivo “ Don Bosco-Battisti ”: 24 gennaio ore 11 presso l’auditorium del plesso “Don Bosco”;

”: presso l’auditorium del plesso “Don Bosco”; L’Istituto Comprensivo “Di Vittorio-Padre Pio” : 25 gennaio ore 9 presso l’auditorium del plesso “Padre Pio”;

: presso l’auditorium del plesso “Padre Pio”; L’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo”: 29 gennaio ore 10.30 presso l’auditorium del plesso “Paolillo”.

Per favorire una riflessione unanime, che possa coinvolgere l’intera cittadinanza, lo stesso evento avrà luogo il 27 gennaio, alle ore 19, presso la libreria Mondadori Point Cerignola.