L’Audace Cerignola in casa della Turris per ritrovare gol e vittoria

Ritrovare la via del gol e di conseguenza tornare a fare bottino pieno: con queste ambizioni, l’Audace Cerignola si presenta in casa della Turris, nell’ottava giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno pareggiato senza reti contro la Casertana, collezionando la terza gara senza successi e con l’attacco rimasto all’asciutto. Malgrado questa fase di lieve flessione, le prestazioni della squadra sono state comunque soddisfacenti: se non si è ottenuto un bottino migliore nelle tre gare ravvicinate compreso il primo turno infrasettimanale, una delle motivazioni è la serie di assenze accumulatesi, limitando la scelta in diversi ruoli. Il Cerignola continua a navigare nei quartieri nobili di una classifica attualmente molto corta, in un primo segmento di torneo assai equilibrato. Aver potuto svolgere un programma di lavoro classico in questi giorni ha permesso di concentrarsi sulle modifiche da implementare nella fase offensiva, col beneficio non secondario di qualche recupero di elementi assenti nelle più recenti uscite. Il tecnico gialloblù ha così presentato la sfida di domani in conferenza stampa: «Mi aspetto delle risposte rilevanti, perché abbiamo sostenuto una bella settimana in allenamento, studiando delle situazioni di gioco alternative rispetto a quelle cui eravamo abituati. Avremo di fronte una squadra che prima di Trapani veniva da quattro risultati utili e in più senza subire reti. Sono sicuro faremo una ottima partita, c’è stato entusiasmo e ci siamo concentrati sulle pecche emerse di recente negli ultimi venti metri, per finalizzare le opportunità offensive».

Non saranno del match sicuramente Jallow (ex di turno) e Ligi, mentre rientreranno nell’elenco dei convocati Martinelli e Bianchini, di cui sarà da valutare la capacità di impiego se dall’inizio o a gara in corso. Sull’undici da schierare inizialmente, in attacco Salvemini resta punto fermo, il mister degli ofantini deciderà chi lo affiancherà scegliendo fra l’opzione due punte pure o con il doppio trequartista alle spalle dell’ex Giugliano.

Reduce da una salvezza in rincorsa nel precedente torneo, la Turris ha attraversato una fase movimentata fra modifiche al vertice societario e la questione fidejussione, poi risolta. I corallini provengono dal pesante ko di Trapani e hanno collezionato 6 punti sinora, frutto di una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. In panchina è stato scelto Mirko Conte, sul mercato si è virato sulle linea verde, gli ingaggi di Castellano in mediana e Trotta in avanti aggiunti ai confermati Marcone, Nicolao, Casarini, Scaccabarozzi e Giannone per assicurare l’esperienza in organico. Con appena due segnature, i campani detengono il peggior reparto offensivo del raggruppamento, buono invece il rendimento della retroguardia, che prima del poker subito in Sicilia aveva soltanto quattro reti al passivo. Il modulo adottato è il 3-4-2-1, il giovane Nocerino dovrebbe essere sostenuto da Giannone e Onofrietti.

Nell’ultimo precedente a Torre del Greco, il 26 novembre 2023, l’incontro terminò 1-1 con la firma gialloblù di D’Andrea. Calcio d’inizio allo stadio “Liguori” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Gavini, della sezione di Aprilia. La sfida non vedrà la presenza dei sostenitori dell’Audace, a causa del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia.