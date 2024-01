L’Audace Cerignola ospite di un Brindisi totalmente rivoluzionato dal mercato

Primo derby regionale del girone di ritorno per l’Audace Cerignola, che domani farà visita al Brindisi nella 21^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Ivan Tisci domenica scorsa sono stati sconfitti al “Monterisi” 1-2 dal Sorrento, interrompendo così la serie di tre vittorie consecutive e in generale di quattro risultati utili. Una serata non proprio brillante, che ha determinato una prestazione non in linea con le precedenti, con i costieri a capitalizzare le occasioni a disposizione unendo a ciò una ottima difesa nonostante l’inferiorità numerica e la rete di D’Andrea ad accorciare le distanze. Si è trattato del terzo ko interno su quattro totali rimediato dall’Audace: rispetto alla passata stagione, salta all’occhio il dato statistico in cui sono stati ottenuti più punti in trasferta che sul campo amico (16 contro 15). É evidente che bisogna ritrovare l’effetto fortino nell’impianto di via Napoli, allo scopo di rafforzare la posizione playoff attualmente detenuta da Tascone e compagni. Nelle ultime due trasferte i gialloblù hanno ottenuto il bottino pieno ai danni di Giugliano e Messina, l’obiettivo è confermarsi anche in questa circostanza, prima di un ciclo di quattro sfide molto impegnative con squadre che al momento occupano gradini superiori in graduatoria. Tuttavia, queste sono le gare più scomode, in quanto l’approccio sarà fondamentale al di là di quanto possa apparire sulla carta.

Andato via Sosa in direzione Monopoli, per il momento il mister ligure avrà una opzione in meno per il reparto offensivo, ma negli ultimi dieci giorni di trattative il ds Di Toro certamente apporterà almeno un paio di innesti per bilanciare le partenze già annotate. La formazione di partenza non dovrebbe cambiare molto, se Gonnelli tornerà a disposizione al 100% affiancherà Capomaggio in difesa, difficili mutamenti negli altri reparti.

Il Brindisi, con 14 punti totalizzati ed un bilancio complessivo di quattro vittorie, due pareggi e quindici sconfitte, è assieme al Monterosi il fanalino di coda. A inizio dicembre Giorgio Roselli ha sostituito Ciro Danucci sulla panchina messapica, ma non si è invertita una rotta assai negativa sul fronte risultati (una sola affermazione negli ultimi undici turni, con ben nove stop). Per risollevarsi e cercare una risalita verso la permanenza, in questa finestra l’organico è stato completamente rivoluzionato e non dovrebbero essere conclusi i movimenti: ingaggiati fra gli altri i difensori Calderoni e Falbo, il centrocampista Bagatti, gli attaccanti Trotta (ex Avellino, Ascoli e Frosinone) e Vantaggiato. L’annata complicata dei biancazzurri si riscontra anche nei poco invidiabili primati dell’attacco meno prolifico (15 i gol segnati, Bunino con cinque centri il miglior marcatore), della difesa più battuta (43 reti al passivo) e del peggior rendimento interno (cinque punti). Reduce da tre pesanti ko, in particolare gli ultimi due con Potenza e Catania, il Brindisi vorrà dimostrare ai propri tifosi una reazione di orgoglio e di propensione alla lotta, schierandosi con il 3-5-2.

Nell’ultimo precedente in terra brindisina (serie D 2021/22), netto successo cerignolano il 19 gennaio 2022: 0-4 con tripletta di Malcore e segnatura anche di Botta. Calcio d’inizio allo stadio “Franco Fanuzzi” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Costanza, della sezione di Agrigento.