L’Audace Cerignola ringrazia e saluta Malcore e D’Andrea

Tramite una breve nota pubblicata sui propri canali social, l’Audace Cerignola ha ringraziato Giancarlo Malcore e Filippo D’Andrea, gli attaccanti trasferitisi rispettivamente al Casarano e al Catania, dopo quattro e due stagioni di militanza in maglia ofantina. «La S.S. Audace Cerignola S.r.l. ci tiene a ringraziare e a salutare i calciatori Giancarlo Malcore e Filippo D’Andrea. Due grandi professionisti che, in questi anni, hanno scritto la storia dell’Audace Cerignola, onorando la maglia e lasciando ricordi indelebili in tutti noi. Malcore, giunto a Cerignola nella stagione 2020/21, più volte capitano, ha conseguito con i gialloblù lo storico ritorno in serie C dopo 85 anni, totalizzando 128 presenze e 72 reti. Per due stagioni consecutive, forte dei suoi 28 gol, ha raggiunto l’accesso ai playoff. D’Andrea, arrivato a Cerignola nel primo anno di C, in gialloblù, ha totalizzato 66 presenze e 20 reti, contribuendo all’approdo del club ai playoff. La S.S. Audace Cerignola augura a Malcore e D’Andrea le migliori fortune calcistiche e personali». Intanto la formazione di Giuseppe Raffaele ieri ha sostenuto in quel di San Giovanni Rotondo la prima amichevole precampionato, superando 6-1 il Michele Biancofiore, squadra locale di seconda categoria. A segno per il Cerignola Iurilli, Sainz-Maza (su rigore), Carnevale, Capomaggio, Castillo e Tascone.