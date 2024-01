L’Audace Cerignola si arrende al Sorrento: 1-2 al Monterisi

Non riesce ad agguantare il pareggio l’Audace Cerignola che cade 1-2 al Monterisi sotto i colpi di un Sorrento ben organizzato e capace di capitalizzare le occasioni avute. Tisci opta per la formazione tipo, indisponibili a parte; Maiuri offre spazio Badje e Ravasio nel tridente avanzato.

Il primo squillo é dei padroni di casa: minuto numero 2 é subito Malcore a tentare un tiro, strozzato e parato dall’estremo difensore ospite. Al quarto d’ora, dopo un buon avvio del Cerignola é Ravasio a colpire. Riceve palla in area, si destreggia bene in mezzo a due, riesce a girarsi e la piazza in fondo al sacco: é 0-1. Al 22’ Ruggiero guadagna una punizione dal limite, tira D’Ausilio ma c’entra la barriera. Cinque minuti più tardi nuova incursione degli ospiti con Loreto che non riesce a concludere. Minuto 29 va Malcore di prima, ben servito da Coccia, ma non riesce ad indirizzare la palla verso lo specchio. Al 31’ Ruggiero crossa per Leonetti che di testa la manda alta. Al 36’ Russo si inserisce ma l’ex Blondett ci mette una pezza. Sul tiro dalla bandierina interviene Capomaggio che frana sul portiere, per lui un cartellino giallo. Nel recupero Luca Russo trova ancora lo spazio di inserimento da sinistra e tira in porta: fuori di un soffio.

Il secondo tempo riparte dal vantaggio ospite. Dopo tre minuti ci prova senza troppa convinzione Badje. Due minuti più tardi Malcore manca l’aggancio su una palla col contagiri di Russo. Al 50’ sempre il numero 11 ospite prova ad impensierire Krapikas. Badje pare il più attivo per il Sorrento e al 55’ esibisce un buon tiro dalla distanza. Minuto 58’ é Ravasio a tentare la girata di testa. Al 62’ l’occasione d’oro sulla testa di D’Andrea ma Del Sorbo c’è e nega la gioia della rete. Cambio di fronte, incursione da sinistra e Vitale (63’) d’esterno raddoppia: é 0-2. Al 69’ De Francesco interviene al limite dell’area su D’Andrea e viene espulso per somma di ammonizioni. La punizione la tira il neo entrato Sainz-Maza che stampa il tiro sul palo ma c’è ben posizionato D’Andrea (71’) che non si lascia pregare e la mette in rete: 1-2. Incertezza all’80’ con Malcore pronto ad approfittarne. Tisci mette dentro forze fresche, Sosa, Bianco, Carnevale, ma senza risultato. Nei 6 minuti di extra time concessi dall’arbitro il Cerignola prova in ogni modo ad agguantare il pareggio; al 95’ su calcio d’angolo Krapikas si inserisce in versione bomber e la manca di poco.

Termina con una sconfitta (1-2) la sfida contro i campani che si protrae per 99 minuti. Molte le occasioni per un Cerignola che non è riuscito ad esser concreto negli ultimi metri. Nel prossimo turno il Cerignola renderà visita al Brindisi, reduce da una sconfitta pesante per 4-0 a Catania.

AUDACE CERIGNOLA – SORRENTO 1-2

CERIGNOLA (4–2-3-1): Krapikas; Russo, Capomaggio, Allegrini, Coccia (20’ st Tentardini); Tascone (45’ st Carnevale), Ruggiero (45’ st Bianco); D’Ausilio (37’ st Sosa), D’Andrea, Leonetti (20’ st Sainz-Maza); Malcore. A disp.: Fares, Trezza, Bezzon, Rizzo, Neglia. All. Tisci.

SORRENTO (4–3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori (20’ st Panelli); Badje (20’ st Martignago), Ravasio (45’ Vitello), Vitale (28’ st Bonavolontà). A disp.: D’Aniello, Oliva, Scala, Colombini, Di Somma, Kone, Capasso, Caravaca, Riccardi. All. Maiuri

ARBITRO: Emmanuele di Brescia

RETI: 15’ Ravasio, 18’ st Vitale, 26’ st D’Andrea

Ammoniti: 22’, 24’ st De Francesco, 35’ Cuccurullo, 37’ Capomaggio, 8’ st Malcore, 38’ st Martignago

Espulsi: 24’ st De Francesco

Angoli: 9-2

Recupero: 1’; 6’.