Le chiavi della difesa della Flv Cerignola a Noemi Di Schiena

Seconda conferma in casa FLV Cerignola, in vista del campionato 2024/2025: si tratta del libero Noemi Di Schiena, uno dei perni del sestetto di coach Dilucia. Classe 2001, è stata fra le più positive nella scorsa stagione, in un ruolo assai delicato come quello di seconda linea. Carattere grintoso, agile e scattante in campo, il suo senso della posizione sarà fondamentale per i meccanismi difensivi, di cui sarà guida e collante. «Sono molto felice di restare in questa società, con il compito di aiutare la squadra in una veste ormai abituale per me fin dai primi anni. C’è desiderio di riscatto, con entusiasmo e voglia di mettersi in luce cercheremo di fare bene, consapevoli che sarà un campionato difficile – afferma la giocatrice cerignolana -. Ci stiamo preparando duramente e non vediamo l’ora di ritrovare i tifosi al “Tatarella”, sempre forza FLV!”.