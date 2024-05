Le giovani della Flv Cerignola hanno vinto il campionato di Seconda Divisione

In una stagione complicata e priva di soddisfazioni per quanto riguarda la prima squadra, la Flv Cerignola trova una bella gioia con il suo settore giovanile. Ieri pomeriggio infatti, la formazione allenata dai tecnici Cosimo Dilucia e Giuseppe Chieco ha vinto il campionato di Seconda Divisione. La certificazione è arrivata con il successo 3-1 sull’Adriatica Trani, scontro diretto fra prima e seconda in classifica (25-12; 26-24; 23-25; 25-18 i parziali). Alle rossogialloblù bastava conquistare due set per aggiudicarsi il torneo e in avvio di gara non hanno fallito: dopo aver ceduto di stretta misura la terza frazione, nella quarta è arrivata l’affermazione a completare la festa. Un gruppo che ha compiuto un percorso di progressi costanti ed evidenti in pochi mesi, costituito da atlete di diverse fasce d’età – dal 2005 al 2010 -, capace di restare nei piani alti della classifica e mantenere il comando quando si è operato il sorpasso sulle rivali. I numeri infatti lo dimostrano: 38 punti totali, con ben tredici vittorie ed una sola sconfitta, proprio con l’Adriatica Trani nel match di andata, 39 set vinti e appena 8 persi.

La rosa delle vincitrici comprende: Paola Iungo, Giulia Lupi, Sofia Massafra, Arianna Giancaspro, Chiara Direse, Alessia Diciolla, Giulia Loiodice, Gaia Pia Arcieri, Alessia Dell’Olio, Mariarosaria Ciotti, Alice Giulia De Salvo, Aurora Traversi, Giulia Gallo, Carlotta Compierchio, Valentina Mennuni, Ngone Fall, Silvana Ragno, Miriana Martire, Liboriana Cannone, Alessandra Grieco. Un nuovo alloro collezionato da coach Cosimo Dilucia, non nuovo ad imprese simili alla guida di sestetti del vivaio e capace di trasmettere alle sue allieve competenze e mestiere per crescere sul rettangolo di gioco e non solo. Considerando la gioventù di numerose atlete, la Flv in virtù di questa promozione può contare su un tesoretto da far maturare ulteriormente, anche in ottica della prossima stagione.