L’orchestra dell’Istituto “Carducci-Paolillo” di Cerignola vince concorso nazionale per giovani musicisti

Si è tenuto domenica 28 aprile, il concerto di premiazione che ha visto l’orchestra dell’istituto “Carducci-Paolillo” conquistare il primo posto in classifica nel primo Concorso Nazionale per giovani musicisti “Young Competition”. La gara musicale ha avuto luogo nel chiostro del Museo Civico di San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, grazie all’organizzazione delle Associazioni Crescendo APS e Musin…canto APS, e con il patrocinio dei Comuni di San Paolo di Civitate e Torremaggiore, nonché della Provincia di Foggia e della Regione Puglia.

Pieni di orgoglio e soddisfazione, i maestri organizzatori Antonio Carretta e Nazario La Piscopia hanno visto i propri ragazzi trionfare con un eccellente punteggio, 98/100, ed esibirsi in un disciplinato e composto spettacolo, proprio di un’orchestra di giovani professionisti. Altrettanto eccellenti i risultati raggiunti dai ragazzi solisti: Nicolò Ferrareis ha ottenuto il primo posto con la sua marimba, suonata sulle note del celebre Bach; per la categoria batteria, al primo posto Domenico Basso, secondo Emanuele Chieti e terzi Antonio Basiliano e Marta Grisorio. Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla passione e al duro impegno dei ragazzi, accompagnati in questo percorso dal prezioso aiuto del direttore d’orchestra Michele Notarangelo, eccellenza musicale, e da tutto il corpo docenti, musicisti di chiara fama: Vincenzo Raddato (coordinatore dell’indirizzo musicale, nonché docente di percussioni), Simona Beneventi (docente di violoncello), Anna Colucci (docente di oboe), Giuseppe Cioffi (docente di percussioni), Giuseppe Di Cosmo (docente di clarinetto), Alfonso Lombardo (docente di pianoforte), Gennaro Palmiotto (docente di violino) e Salvatore Ricciardi (docente di chitarra).

Il Maestro Walter Farina e la professoressa Rosanna Pasqua, del conservatorio di Foggia, hanno mostrato tutto il loro apprezzamento per i giovani emergenti; al loro si è affiancato il giudizio del Maestro Francesco Tizianel, ospite della serata, che ha omaggiato i presenti con una performance al suon di chitarra. Dopo il concerto dell’orchestra, la giuria si è così espressa: «Assistere all’esibizione di questi 64 ragazzi di Cerignola è stata, per noi, un’esperienza indimenticabile, perché abbiamo avuto la possibilità di vedere tanti talenti insieme». La dirigente, Franca Pia Tarantino, è stata lieta di conseguire con i suoi ragazzi questo riconoscimento nazionale, a conferma dell’alto livello formativo che costantemente il suo Istituto si propone di perseguire.

