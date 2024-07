L’Orchestra Ico “Suoni del Sud” mercoledì in prima serata su Rai1 in “Una voce per Padre Pio”

L’Orchestra ICO “Suoni del Sud” di Foggia è pronta a risplendere nuovamente sotto i riflettori di Rai1. Mercoledì 3 luglio, alle 21.30, sarà trasmessa la venticinquesima edizione di “Una Voce per Padre Pio”, un evento che combina momenti di fede, devozione e solidarietà. L’evento si svolgerà nella suggestiva Piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina e vedrà la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi della musica e dello spettacolo, con l’obiettivo di sostenere la raccolta fondi per i progetti dell’Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus”, fondata da Enzo Palumbo. Tra gli artisti che si esibiranno e condivideranno le loro storie ci saranno Ermal Meta, Rita Pavone, Fausto Leali, Orietta Berti, Mario Biondi, Alessio Maninni, Raf e, come da tradizione, Al Bano, accompagnato dalla figlia Jasmine Carrisi. La serata sarà condotta anche quest’anno da Mara Venier, che accoglierà sul palco le testimonianze di chi ha avuto modo di lavorare concretamente ai progetti legati a questo appuntamento.

L’orchestra sarà diretta ancora una volta dal maestro Alterisio Paoletti, rinomato pianista, compositore e arrangiatore che vanta collaborazioni con grandi artisti e importanti riconoscimenti anche in diverse edizioni del Festival di Sanremo, dove ha vinto due volte il premio di migliore arrangiatore. Nell’organico di mercoledì sera ci saranno: Raffaele De Sanio, Ludovica Martino, Lorenzo Ciuffreda, Simona Rampino, Aurora Martino, Claudia Gramazio, Denise Gambino, Maria Simona Rampino, Costantino Rucci, Alessio Ciliberti (violini), Gianmarco Osciari, Anna Lisa Sampietro e Nicoletta Djugostran (viole), Francesco Montaruli e Miriam Marino (violoncelli), Pietro Pacillo (bassi), Giusi Riefoli (flauto), Elena Di Cosmo (oboe), Giuseppe Lentini (clarinetto e sax), Vincenzo Celozzi (corno), Antonio Piacentino (tromba), Gianfranco Labroca (Trombone), Giulio Rocca (batteria), Mario Longo (basso), Luigi Pagliara (chitarre), Luigi Russo (tastiera), Aurora Corcio, Sarah Sportaiuolo e Michele Bottalico (voci).

“Siamo orgogliosi – dichiara Gianni Cuciniello, responsabile dell’Associazione Suoni del Sud – di prendere parte a un evento speciale di musica e racconti che è diventato un appuntamento imperdibile dell’estate televisiva di Rai 1. Si svolge da 25 anni e la nostra orchestra da quasi altrettanto tempo ne è la colonna sonora nel segno della beneficenza, portando luce e speranza a molte vite. Siamo dunque onorati di contribuire a questa nobile causa attraverso una manifestazione che trasmette valori profondi e sostiene progetti umanitari di grande importanza, che prendono vita grazie alle donazioni al numero 45531”.