L’orgoglio del Brindisi frena ancora l’Audace Cerignola (1-1)

Si conclude in parità (1-1) Brindisi-Audace Cerignola, ennesima volta in cui le ‘cicogne’ sciupano il vantaggio e devono accontentarsi solo di un punto: inutile ai fini della conquista dei tre punti l’arrembaggio finale, il portiere messapico assoluto protagonista. Tisci recupera Gonnelli in difesa, che compone con Capomaggio la coppia centrale; nel resto gli interpreti sono gli stessi partiti dall’inizio con il Sorrento. Roselli schiera i suoi con il 3-5-2 ed il tandem offensivo composto da Trotta e Bunino. Il maltempo delle ultime ore ha reso il manto in erba naturale del “Fanuzzi” molto appesantito, in alcune zone quasi un pantano, in più il forte vento non agevola il compito ai protagonisti in campo. Malgrado condizioni complicate, la gara si apre senza indugi, in virtù della partenza sparata dei padroni di casa: al 5′ Bunino si gira in area, sinistro ampiamente fuori misura, cui replica Leonetti con una inzuccata di poco a lato su traversone dalla destra. Al 10′ Bagatti spizza su punizione di Pinto cogliendo la base del palo, poi la difesa ofantina libera in angolo. Si fa vedere l’Audace due volte in un giro di lancette: Leonetti non stacca come avrebbe voluto su cross di Tascone, Saio respinge a mani aperte sul destro di Coccia. Krapikas si allunga e mette in corner sul tentativo dalla distanza di Pinto, i ritmi calano e sovente entrambe le squadre incappano in errori nel palleggio. Al 41′ stop di qualche minuto per lo spegnimento di alcune torri faro, ma fino all’intervallo non c’è altro da segnalare.

Alla prima vera azione della ripresa, il Cerignola apre il punteggio: Vona perde palla quasi sulla mediana, illuminante corridoio trovato da D’Andrea per Leonetti che entra in area e supera di giustezza Saio (52′). Seconda rete stagionale per la punta barese, di nuovo a segno dopo un digiuno di tre mesi. Rizzo e Bianco i primi innesti di Tisci dalla panchina, il match sembra anestetizzato e in pieno controllo da parte delle ‘cicogne’, ma bisogna fare i conti con l’orgoglio del Brindisi (che aveva reclamato un rigore su Trotta intorno a metà frazione). Quando il cronometro segna il 72′ fa tutto Bagatti: avanzamento e soluzione sul palo lungo che batte senza appello Krapikas. Debutto con segnatura per uno dei numerosi volti nuovi dei messapici nella finestra invernale. Subito lo schiaffo, il Cerignola si riversa nella metà campo avversaria e crea opportunità per riportarsi avanti nel punteggio: la torsione aerea di Capomaggio sibila accanto al montante su spiovente di Ruggiero, ma è nel recupero che la formazione ofantina si mangia le mani. É Saio ad imporsi quale migliore in campo, disinnescando miracolosamente la girata all’angolino di Malcore al 92′, ripetendosi poi al 94′ su Leonetti servito ancora da D’Ausilio, sul prosieguo poi Bianco non inquadra il bersaglio grosso.

Risultato meritato per un Brindisi gagliardo e dimostratosi vivo per tentare la risalita in classifica. L’Audace si porta a 32 punti ma le perplessità nascono dall’incapacità di chiudere con adeguato anticipo partite che sembrano decisamente in pugno. Nel prossimo turno inizierà un ciclo di ferro, sabato 27 farà visita al “Monterisi” il Crotone, oggi bloccato in casa dalla Virtus Francavilla.

BRINDISI-AUDACE CERIGNOLA 1-1

Brindisi (3-5-2): Saio, Bellucci, Gorzelewski, Calderoni (86′ Ceesay), Valenti (86′ Merletti), Vona (86′ Lombardi), Bagatti, Pinto, Falbo (25′ Bonnin), Trotta, Bunino. A disposizione: Antonino, Auro, Monti, Fiorentino, Vantaggiato, Mazia, De Feo. Allenatore: Giorgio Roselli.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas, Coccia (61′ Rizzo), Capomaggio, Gonnelli (79′ Allegrini), Russo, Ruggiero, Tascone (79′ Sainz-Maza), D’Ausilio (61′ Bianco), D’Andrea, Leonetti, Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Bezzon, Tentardini, Carnevale, Neglia. Allenatore: Ivan Tisci.

Reti: 52′ Leonetti (AC), 72′ Bagatti (B).

Ammoniti: Valenti, Gorzelewski (B); Gonnelli, Tascone (AC).

Angoli: 5-3. Fuorigioco: 1-1. Recuperi: 3′ pt, 5′ st.

Arbitro: Costanza (Agrigento). Assistenti: Renzullo (Torre del Greco)-Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto). Quarto ufficiale: Giordano (Matera).