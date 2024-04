Ludovica Lenoci di Cerignola nominata Miss Donna Lavinia a Trani

Si è tenuta venerdì sera a Trani la seconda tappa del tour pugliese di Miss Italia 2024. Il Giardino di Cristallo di Lavinia Bianchi Ricevimenti, capace di mixare modernità, bellezza ed eleganza, è stata la location dell’evento organizzato dall’esclusivista interregionale del concorso di bellezza più celebre del Paese per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat di cui Michele Ciniero è presidente e Maria Mazzilli fiduciaria per la città di Trani. A condurlo, ancora una volta, il presentattore Christian Binetti, volto televisivo e talento teatrale, autore di un monologo sul tema sempre attuale del femminicidio. Al suo fianco Irene Sabelli, Miss Faraglioni di Puglia-Mattinata e prefinalista nazionale 2023; per lei lo scorso anno anche la fascia di Miss Antenna Sud che le ha permesso di entrare nel mondo della tv.

La selezione provinciale è stata vinta, con il titolo di Miss Tenuta Donna Lavinia, da Ludovica Lenoci, 18enne cerignolana, studentessa del liceo classico che sogna di diventare medico; seconda classificata Fabiana Leuci, 19enne di Bisceglie che studia per entrare a far parte della Polizia di Stato; terza e Miss Framesi Claudia Paradiso, 19enne di Trani, studentessa di scienze della comunicazione e amante del nuoto e del fitness; quarta Ilaria Paparella, 19enne di Terlizzi, ballerina di danze latino americane a livello agonistico; quinta Rosa Sinisi, 21enne di Trani, studentessa di psicologia e babysitter; sesta Wanda Boccia, 20enne di Bari, studentessa di giurisprudenza che divide il suo tempo libero tra danza, tennis e pianoforte. Le nuove finaliste regionali sono state premiate da una giuria presieduta da Maria Mazzilli, fiduciaria LILT per la città di Trani, e composta da: Michele Ciniero, presidente della sezione Bat della Lega Italiana Lotta ai Tumori; Titty Pastore, titolare di Tenuta Donna Lavinia; Mariuccia Lafranceschina per il brand Mariuccia Milano; Maria Clelia Antonacci della gioielleria Antonio Antonacci per Miluna Gioielli; Xavi Rubio Civit, giocatore della serie A1 di hockey a rotelle per l’AFP Giovinazzo; Anna Induddi, sostituto commissario della Polizia di Stato.

L’hair style delle partecipanti è stato curato da Airò Parrucchieri di Terlizzi e da Infinity Hair Salon di Lavello per Framesi. La serata è stata anche un’occasione per sensibilizzare sul tema della prevenzione contro i tumori e pazienti oncologiche, assieme alle miss in gara, hanno avuto la possibilità di sfilare indossando i capi dallo stile contemporaneo per donne naturalmente glamour di Mariuccia Milano. Si ringrazia: Olivetta un sogno Made in Puglia; Ognissanti; Marina Rosito Chirurgia generale e medicina estetica.

Questo slideshow richiede JavaScript.