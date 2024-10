Lupi, Arcieri e Massafra altre frecce per la Flv Cerignola

Un altro tris carico di gioventù e freschezza per la FLV Cerignola, ormai prossima al debutto nel campionato di serie C. A comporre l’organico della formazione ofantina, anche Giulia Lupi (laterale, classe 2005), Gaia Arcieri (laterale, classe 2007) e Sofia Massafra (opposto, classe 2005). Le tre giocatrici nella passata stagione sono state aggregate alla prima squadra, avendo modo di collezionare alcune presenze in B2. Inoltre, facevano parte della rosa che ha conquistato la vittoria nel torneo di Seconda Divisione giovani. La società rossogialloblù ha naturalmente concesso loro la possibilità di continuare a mettersi in luce ed esibire le proprie qualità. «Siamo cariche e determinate per questo nuovo inizio sempre più vicino, orgogliose di rappresentare ancora i colori della FLV – dicono Giulia, Gaia e Sofia -. Coach Dilucia ci sprona a dare il meglio di noi stesse in ogni allenamento, per migliorarci ed essere costantemente sul pezzo. La serie C è un campionato difficile, il gruppo è molto affiatato e stiamo lavorando duramente per farci trovare pronte all’esordio. L’obiettivo è fare bene, impegnandoci al 100% in palestra. Non vediamo l’ora di riabbracciare i nostri tifosi al pala ‘Tatarella’, forza FLV e seguiteci numerosi!».

Questo slideshow richiede JavaScript.