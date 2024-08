Maria Dibisceglia nella commissione Welfare e Politiche di Coesione dell’Anci Puglia

La vicesindaca del Comune di Cerignola, Maria Dibisceglia, entra a far parte della Commissione Welfare e Politiche di Coesione dell’ANCI Puglia, la prestigiosa associazione dei comuni italiani. A nominarla è stata la presidente di ANCI Puglia e Sindaca di Bitetto Fiorenza Pascazio, esprimendo la certezza che Maria “garantirà il suo prezioso contributo alla vita associativa”. “È un grande onore ed una grande responsabilità entrare a far parte di una delle Commissioni permanenti dell’ANCI Puglia, in particolar modo quella del Welfare”, commenta la vicesindaca e assessora alla Cultura e alle Politiche sociali Dibisceglia. “Credo sia un prezioso riconoscimento al lavoro che quotidianamente svolgiamo per il Comune di Cerignola e per il Piano Sociale di Zona, per le tante fragilità che insistono nel nostro ambito. Ho accettato con entusiasmo l’invito della Presidente Pascazio ad essere parte attiva di ANCI Puglia: ritengo sia utile anche alla nostra comunità condividere buone pratiche e lavorare con e per gli altri Comuni. Ringrazio i colleghi amministratori dell’ANCI Puglia per la fiducia riposta in me e il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, per il supporto offertomi nel compiere questa scelta”.