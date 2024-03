Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello in “Vasame” al Roma Teatro di Cerignola

Saranno due icone della cultura partenopea e nazionale, il cantautore Enzo Gragnaniello e l’eclettica Marisa Laurito, a salire sul palco del Roma Teatro di Cerignola domenica 24 marzo alle 19.30 con lo spettacolo “Vasame. L’amore è rivoluzionario”. Un viaggio emotivo che recita e canta l’amore in tutte le sue sfaccettature, da quelle più tenere a quelle più divertenti. L’amore inteso come sentimento universale, capace di superare le barriere e toccare le corde più profonde dell’animo umano. “Parlare oggi d’amore – si legge nelle note dello spettacolo – sembra essere diventato rivoluzionario, di qui la scelta del sottotitolo. In un mondo in cui spesso siamo avvolti da violenze, guerre, egoismi, è necessario riportare il timone sulla barra delle parole: amore universale, scintilla di vita, bene, passione”.

Gragnaniello e Laurito, insieme sul palcoscenico, declinano tutto questo sentimento in musica e parole, versi, pittura, poesia, ma anche in ironia e divertimento. Con la regia di Massimo Venturiello, lo spettacolo si avvale anche del contributo di talentuosi musicisti tra cui Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e Marco Caligiuri alle percussioni. Vasame è il penultimo spettacolo della rassegna teatrale del Roma di Cerignola che si chiuderà domenica 5 maggio con lo spettacolo “So Pep” del comico napoletano Peppe Iodice. Per tutte le info chiamare il numero 338.2511672 o rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 21:00.

Orari Rassegna Teatrale

Domenica, porta ore 19.00-sipario ore 19.30

Biglietti acquistabili anche online sul sito www.romateatrocinema e su ticketone.