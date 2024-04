Mercoledì 24 aprile nuova seduta del Consiglio comunale a Cerignola

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per mercoledì 24 aprile 2024, alle ore 16:30 in prima convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Surroga del Consigliere Comunale Capolongo Celestino con Lavigna Giuseppe ai sensi dell’art. 38, comma 8, del D.LGS. 267/2000-proposta n. 37;

2. Approvazione dell’adeguamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 a seguito delle Delibere di Giunta n.n. 58-59 del 28.03.2024 e n. 63 del 29.03.2024 e Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026-Art. 175, co. 2, D. Lsg. 267/2000-proposta in atti n. 35;

3. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 57 del 28.03.2024 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000)-proposta in atti n. 28;

4. Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, elenco annuale 2024. Riapprovazione.-proposta in atti n. 32;

5. Integrazione e aggiornamento del Piano delle priorità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/04/2023, ai sensi dell’art. 145, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000-proposta in atti n. 36;

6. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 227, D.Lgs. n. 267/2000-proposta in atti n. 29;

7. Affidamento del servizio di riscossione coattiva dei mancati pagamenti delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed assimilate ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti specifici. Atto di indirizzo ed autorizzazione-proposta in atti n. 16;

8. PNRR-M5C3I2 “Valorizzazione beni confiscati alla mafia” finanziato dall’Unione Europea-Next GenerationEU. Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento denominato POMODORO REVOLUTION (CUP: J38C22000010006) e contestuale adozione di variante al P.R.G.-proposta in atti n. 20;

9. PNRR-M5C3I2: “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU”. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica progetto denominato CENTRO DI LEGALITÀ PERMANENTE (CUP: J33D22000010001). Adozione variante al PRG-proposta in atti n. 21;

10. Adozione del regolamento per il trasporto sociale di persone anziane, diversamente abili e di utenti deboli-proposta in atti n. 19;

11. Approvazione della relazione illustrativa per la concessione del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2024/2025-2025/2026, predisposta ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201-proposta in atti n. 34;

12. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000-proposta in atti n. 33.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.