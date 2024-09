Miss Italia, la cerignolana Ludovica Lenoci supera le prefinali nazionali

Miss Italia continua per tre ragazze pugliesi. Si sono concluse sabato 7 settembre, al Centro Vacanze De Angelis di Numana, le prefinali nazionali del concorso di bellezza più celebre del Paese a cui hanno partecipato le aspiranti miss provenienti da ogni regione. Delle 200 ragazze che hanno sfilato e si sono esibite davanti alla giuria, solo 20 avranno la possibilità di continuare a coltivare il proprio sogno. Tra loro Vittoria Morga, 18enne di Fasano, cassiera, make-up artist e prossima studentessa di psicologia, già premiata con la fascia di Miss Miluna Puglia, e Ludovica Lenoci, 18enne di Cerignola con il sogno di diventare medico e Miss Eleganza Puglia. Si uniscono alle altre 20 concorrenti già sicure di passare il turno in quanto vincitrici dei titoli regionali, come Miss Puglia 2024 Nicole Pentrelli, 23enne di Toritto, studentessa dell’Accademia delle Belle Arti e di recitazione teatrale, e come Deborah Capece, 18enne di Tito, studentessa del liceo linguistico e Miss Basilicata 2024.

Le tre ragazze rappresentanti delle province di Bari, Foggia e Brindisi, tutte elette nella finalissima regionale di Sammichele di Bari del 29 agosto, frequenteranno da lunedì le giornate di formazione dell’Academy di Miss Italia, prima che un nuovo passaggio giuria effettui l’ultima selezione. Grande la soddisfazione per il risultato numerico ottenuto per la Carmen Martorana Eventi, l’esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata che ha sostenuto le aspiranti miss fin dal primo casting e che ora sogna di vincere con loro l’ambito titolo.