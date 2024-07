Muraro e Fuoco, prende sempre più forma la rosa della Pallavolo Cerignola

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD arl è lieta di annunciare l’ingaggio di Sara Muraro, laterale mancina, classe 2002. Alta 181 cm, Sara è pronta a portare la sua esperienza e la sua energia a Cerignola. Proveniente da una solida carriera che l’ha vista protagonista nei campionati di Serie B1 e A2, Sara ha militato in club prestigiosi come Peschiera e Pallavolo Crotone, distinguendosi sempre per le sue capacità tecniche e la sua determinazione in campo. “Arricchiamo ulteriormente il nostro roster con un’atleta di assoluto livello”, ha dichiarato il presidente della Pallavolo Cerignola, Matteo Russo. “Muraro è una giocatrice di categoria superiore, fortemente voluta, e che certamente metterà le sue qualità a disposizione della squadra”. Sara Muraro ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono veramente felice di arrivare a Cerignola per iniziare questa nuova avventura e mettermi alla prova. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff ed i tifosi. Vi aspetto al palazzetto, che sia per tutti una stagione entusiasmante ed indimenticabile e soprattutto #stayfucsia! A presto!”. Con l’ingaggio di Sara Muraro, la Pallavolo Cerignola conferma il proprio impegno a costruire una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a lottare per traguardi importanti.

Il reparto delle palleggiatrici è completato dall’acquisizione della giovane e talentuosa Donatella Fuoco, classe 2004, proveniente da San Salvatore Telesino, squadra militante in B1. Il suo arrivo rappresenta un’importante aggiunta al roster per la prossima stagione, rafforzando l’impegno a investire in giovani promettenti con un grande potenziale. Fuoco ha già dimostrato le sue abilità tecniche e tattiche, nonché una notevole maturità in campo, durante il suo percorso pallavolistico. “Siamo entusiasti di accogliere Donatella nella nostra famiglia”, ha dichiarato il presidente della Pallavolo Cerignola, Matteo Russo. “Con l’arrivo di Fuoco completiamo il reparto delle palleggiatrici con un’atleta di sicura affidabilità. Sono contento di averla nella nostra squadra”. Donatella Fuoco, felice del suo nuovo percorso, ha dichiarato: “La chiamata di Cerignola è stata una sorpresa. Sono molto contenta di iniziare l’avventura con questa società che mi incuriosiva già da tempo. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, l’allenatore e tutto lo staff. Vi aspetto numerosi al palazzetto!”.