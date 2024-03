Mutuo: come evitare brutte sorprese e salvaguardare il tuo sogno

Acquistare una casa è il sogno di molti italiani, ma spesso richiede di ricorrere a un mutuo, un prestito a lungo termine che comporta una serie di spese e di rischi. Per evitare brutte sorprese e salvaguardare il tuo sogno, è importante informarsi bene sulle condizioni del mutuo e sulle possibili coperture assicurative che lo accompagnano.

Le difficoltà per i giovani

Per molti giovani, comprare una casa è un obiettivo sempre più difficile da raggiungere, a causa della crisi economica, della precarietà lavorativa, dei costi elevati degli immobili e delle imposte. Fino al 31 dicembre 2023, lo Stato aveva previsto alcune agevolazioni fiscali e finanziarie per chi acquistava la prima abitazione prima di aver compiuto 36 anni, con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Queste agevolazioni consistevano in esenzioni o crediti d’imposta sulle imposte di registro, ipotecaria, catastale e Iva, e in esenzioni dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Purtroppo, dal 1° gennaio 2024, queste agevolazioni sono terminate e non sono state rinnovate. Questo significa che chi acquista una casa da destinare ad abitazione principale avrà di nuovo queste spese da affrontare. Questa situazione rende ancora più arduo per i giovani under 36 realizzare il proprio sogno di acquistare una casa e raggiungere l’autonomia abitativa e, pur restando alcune agevolazioni, è più oneroso rispetto all’anno scorso acquistare una casa. Per questo motivo, è fondamentale informarsi bene sulle condizioni del mutuo e sulle possibili coperture assicurative che lo accompagnano, per evitare brutte sorprese e salvaguardare il proprio sogno.

Cos’è l’assicurazione mutuo morte?

L’assicurazione mutuo morte, o vita mutuo, è una polizza facoltativa che protegge l’intestatario del mutuo e i suoi familiari in caso di decesso prematuro. Da non confondere con l’assicurazione obbligatoria legata al mutuo – la copertura per incendio e scoppio –questa assicurazione permette di coprire il pagamento residuo del mutuo, in caso di prematura morte del sottoscrittore, liberando i beneficiari (di solito i parenti più stretti) dall’onere di continuare a pagare le rate. L’assicurazione mutuo morte non è obbligatoria per legge, ma spesso viene proposta dalla banca come condizione per ottenere il mutuo, o come incentivo per ottenere tassi di interesse più bassi. In questo modo, la banca si tutela dal rischio di insolvenza e di perdita del credito. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’assicurazione mutuo morte? L’assicurazione mutuo morte ha dei vantaggi e degli svantaggi, che vanno valutati attentamente prima di decidere se stipularla o meno. I vantaggi principali sono:

– Tranquillità e sicurezza della famiglia, che non dovrà preoccuparsi di pagare il mutuo in caso di morte del mutuatario, e potrà mantenere la proprietà della casa.

– Copertura personalizzabile, in base alle esigenze e alle possibilità economiche del mutuatario. Si può scegliere, ad esempio, il tipo di capitale assicurato (decrescente, costante o crescente), la durata della polizza, le eventuali franchigie, le clausole di esclusione, ecc..

Come scegliere l’assicurazione mutuo morte?

Se si decide di stipulare un’assicurazione mutuo morte, è importante confrontare diverse offerte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget. Non è obbligatorio accettare la polizza proposta dalla banca – e questo vale sia per la TCM sia per l’assicurazione casa “classica” – ma si può cercare anche sul mercato libero, tra le varie compagnie assicurative. Il consiglio è di non agire in totale autonomia ma di affidarsi a un professionista del settore assicurativo, in grado di guidarti verso la soluzione assicurativa più adatta alle tue esigenze. Una possibilità è quella offerta dall’importante broker Vitanuova, uno dei principali sul mercato italiano e il più importante tra gli intermediari phy-gital. Con Vitanuova puoi ricevere assistenza sia in una delle numerose filiali presenti sul territorio italiano, sia direttamente da casa tua, sfruttando il potenziale del digitale.