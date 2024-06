Nasce a Cerignola la Consulta comunale per parità e pari opportunità

Il Consiglio Comunale di Cerignola ha approvato, su proposta dell’assessore alle Pari Opportunità, Domenico Dagnelli, il regolamento della Consulta Comunale per le Parità e le Pari Opportunità. La Consulta si propone come strumento essenziale per promuovere e garantire l’effettiva parità di genere, in linea con i principi sanciti dall’articolo 3 della Costituzione Italiana. Avrà inoltre il compito di vigilare attentamente per rimuovere ogni forma di discriminazione presente nel territorio cittadino e promuovere un confronto costante e vitale con le associazioni locali, assicurando che le voci delle diverse comunità siano ascoltate e integrate nelle politiche comunali. Questo dialogo continuo consentirà alla Consulta di sviluppare una comprensione profonda delle esigenze e delle sfide specifiche affrontate dai cittadini.

Per quanto riguarda l’eliminazione delle disparità di genere, la Consulta si impegnerà a sviluppare e promuovere piani d’azione concreti, che mireranno a favorire l’inclusione in ogni ambito lavorativo e sociale, contribuendo alla costruzione di una società più equa e inclusiva. Sarà fondamentale identificare e rimuovere le barriere che ostacolano la parità di genere, fornendo supporto e strumenti adeguati a garantire che le donne possano partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale della comunità. Questa decisione rappresenta un passo significativo verso la promozione dell’uguaglianza di genere e la lotta contro le discriminazioni nel nostro territorio. L’assessore Dagnelli ha aggiunto: “La Consulta sarà il punto di riferimento per affrontare le problematiche legate alle pari opportunità. Siamo pronti a collaborare con tutte le realtà associative della città per garantire che le pari opportunità non restino solo un principio, ma diventino una realtà tangibile”.