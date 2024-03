Nasce l’associazione Commercianti Cerignola: oltre 60 iscritti, Cesare Azzollino presidente

È ufficialmente costituita l’Associazione Commercianti Cerignola che al momento riunisce intorno a sé oltre 60 attività produttive. I 10 soci fondatori hanno eletto come presidente Cesare Azzollino, titolare di uno degli esercizi commerciali storici della città, Matteo Pizzolo come vicepresidente, Rosa Stellardi come segretario, Michele Digregorio come tesoriere. Pub, boutique, gioiellerie, tabacchini, bar, ottiche e tanti altri negozi stanno aderendo alla campagna tesseramenti, che è ancora aperta. “Il mondo del commercio, anche a livello locale, non sta vivendo un momento florido ed è per questo che abbiamo deciso di costituirci in un’associazione. Il nostro intento – rimarca Cesare Azzollino – è quello di essere punto di riferimento non solo per un intero comparto, ma anche per le istituzioni, in modo tale da fungere funzione di supporto e di stimolo”.

“Da quanto ci risulta, dall’inizio dell’anno hanno già chiuso i battenti 5 attività commerciali e i numeri potrebbero essere ancora più alti. C’è bisogno di una rete che sia in grado di rianimare il mondo del commercio, attirando una platea anche extracittadina, per essere competitivi anche rispetto all’avanzata delle vendite online. Per fare questo – prosegue il presidente dell’Associazione Commercianti Cerignola – è necessario che il comparto sia coinvolto anche nelle scelte che riguardano il settore: dalla viabilità al Distretto Unico del Commercio, dalle iniziative agli eventi. Il confronto ed il dialogo saranno i nostri tratti distintivi”. “Ringrazio tutti coloro i quali hanno inteso riporre in noi la loro fiducia. La nostra campagna di tesseramento prosegue: l’economia locale va sostenuta e incoraggiata e fare squadra è l’unico strumento in nostro possesso per far valere le nostre istanze”, conclude Cesare Azzollino.