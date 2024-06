Nel girone C finisce la Juventus Next Gen: tutte le avversarie dell’Audace Cerignola

Sono stati definiti poco fa dalla Lega Pro i gironi della serie C 2024/25: l’operazione preliminare è stata stabilire mediante sorteggio la destinazione delle tre formazioni B della serie A (Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Milan Futuro, una per raggruppamento), visto il mancato accordo per la scelta. Nel girone meridionale è dunque stata inserita la seconda squadra bianconera, che così sarà una delle avversarie dell’Audace Cerignola. Oltre alle neopromosse Cavese, Team Altamura e Trapani, le altre partecipanti sono rimaste le stesse, escludendo ovviamente Juve Stabia salita in B e Virtus Francavilla, Monterosi e Brindisi scese in D. A metà luglio dovrebbe tenersi la compilazione dei calendari, il campionato partirà domenica 25 agosto. I primi appuntamenti agonistici saranno riservati alla coppa Italia di categoria, con due turni da giocarsi l’11 e il 18 agosto.