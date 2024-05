“No smoking be happy”: torna a Cerignola l’evento dedicato alla prevenzione del fumo

Il 30 e 31 maggio, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, l’associazione Costruire, con il contributo scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, organizza un nuovo appuntamento per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi del fumo e promuovere stili di vita sani. La partecipazione all’evento, che si terrà presso l’Istituto Scientifico “A. Einstein”, è riservata agli studenti ed è gratuita grazie al sostegno economico dell’azienda di serramenti Oknoplast. Protagonista dell’iniziativa sarà il divulgatore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi Alessio Perniola. Gli incontri saranno l’occasione per approfondire le ultime ricerche scientifiche sui danni del fumo e per conoscere le strategie più efficaci per smettere di fumare. “No smoking be happy” è un’iniziativa nata con l’obiettivo di contribuire alla riduzione del tabagismo in Italia, che conta ancora circa 12 milioni di fumatori. Il fumo è la principale causa di morte prevenibile in Italia, responsabile di oltre 90.000 decessi all’anno.

“L’associazione Costruire, impegnata da anni nella promozione della salute e del benessere, è lieta di offrire agli studenti del liceo di Cerignola questa importante opportunità di informazione e sensibilizzazione – dichiara la presidente Chiara Castaldi -. L’evento è un continuum del precedente svoltosi ad aprile a Palazzo di Città dove il dott. Perniola ha incontrato gli studenti di scuole medie superiori e inferiori”, conclude la Castaldi da sempre impegnata nella prevenzione oncologica.