Non sbaglia la Mandwinery Pallavolo Cerignola contro Cutrofiano (3-0)

Torna a vincere in casa la Mandwinery Pallavolo Cerignola che, contro la giovane formazione del Cutrofiano, ieri ha trovato un 3-0 importante per il morale e la classifica in vista dei prossimi impegni dopo l’imposizione nel derby contro FLV di una settimana fa. Il collettivo fucsia è sceso in campo determinato sin da subito a far sua l’intera posta in palio di fronte alle ospiti salentine, che si sono comunque giocate le proprie chances sul parquet del PalaDileo, come sempre gremito in occasione delle gare fucsia. Un match che ha visto il ritorno in campo del capitano, Margaret Altomonte, dopo la giornata di squalifica e gli ingressi in campo delle under Alessia Napolitano e Monica Raffaele, due prospetti del settore giovanile cerignolano. Tre punti che portano la Pallavolo Cerignola momentaneamente al quarto posto in classifica con 35 punti all’attivo, uno in più di Matese che giocherà quest’oggi. L’obiettivo quarto posto è alla portata, ma bisognerà rientrare dalla sosta di Pasqua ancora più carichi, con all’orizzonte la difficile trasferta di Castellaneta, seconda in classifica.