“Notte in Giro X l’Ambiente” a Cerignola, Serena Brancale chiuderà l’evento sabato 5 ottobre

Manca poco all’edizione 2024 di “Notte in Giro X l’Ambiente”, una serata unica che avrà luogo il 5 ottobre a partire dalle ore 18.00, organizzata in stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Consulta delle Associazioni della Città di Cerignola, l’Associazione “Commercianti Cerignola” e il ricco panorama associativo e produttivo del territorio. L’evento rappresenta un’importante iniziativa volta a promuovere la cultura, lo sport e la tutela ambientale, coinvolgendo numerose associazioni locali e spaziando tra diverse attività, distribuite in vari punti della città, con 28 postazioni lungo l’intero corso cittadino, pronto a trasformarsi in un palcoscenico per le moltissime associazioni che hanno risposto positivamente all’idea lanciata dall’amministrazione e dall’assessorato allo Sport. Dalla musica dal vivo con la partecipazione di band e artisti, agli eventi sportivi e ricreativi come tennis, pallavolo, basket e pattinaggio, “Notte in Giro X l’Ambiente” si propone di offrire intrattenimento per tutte le fasce d’età, valorizzando al contempo le risorse locali e sensibilizzando la cittadinanza su temi fondamentali come la sostenibilità ambientale.

Tra i momenti clou della serata il concerto delle ore 22.00 dell’artista Serena Brancale, artista poliedrica ed apprezzata polistrumentista conosciuta per vere e proprie hit capaci di valorizzare le radici autentiche del Sud Italia ed in particolare la Puglia; ma anche spettacoli di danza, mostre fotografiche e attività dedicate alla mobilità sostenibile come la pedalata organizzata da “TuttinBici”: il percorso toccherà luoghi simbolici della città come Piazza di Vittorio, Piazza della Repubblica e Viale Roosevelt, offrendo una cornice perfetta per un’iniziativa che mette al centro la comunità e l’ambiente.