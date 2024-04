Nuovi annunci di lavoro presso i Centri Impiego della provincia di Foggia

58 annunci di lavoro in una settimana tra rinnovi e nuovi datori che utilizzano il servizio di Incontro Domanda-Offerta dei Centri per l’Impiego della Provincia per coprire 174 posti vacanti. Questi, insieme agli altri annunci attivi, sono consultabili sul sito “Lavoro per te-Regione Puglia”, dove è possibile candidarsi mediante SPID o inviare il proprio curriculum via mail. Nel settore primario si cercano un/a addetto/a alla contabilità interna e amministrazione aziendale e un/a addetto agli affari generali per azienda agricola di Cerignola e un meccanico di macchine agricole a San Severo. Nel settore secondario gli annunci di lavoro riguardano gli ambiti: commercio e artigianato, industria e trasporti e costruzioni e impianti. Nello specifico, si ricercano: elettricisti, grafici, addetti vendite, addetti alla produzione, conducenti di autotreno. Nel settore turismo e ristorazione si cercano 162 professionisti per diverse mansioni: camerieri, addetti alle pulizie, aiuto cuochi, receptionist, lavapiatti, spiaggisti, chef, cuochi, baristi, bagnini, manutentori, banconisti, animatori, coreografi, ballerini per le città di Manfredonia, Rodi Garganico, Peschici, Foggia, Vieste e Mattinata, Cerignola, Sannicandro Garganico, San Giovanni Rotondo.

Inoltre, si cerca un /a docente di lingua italiana con specializzazione L2 su Foggia. Mentre, riservato agli iscritti al Collocamento Mirato (disabili), un annuncio relativo alla ricerca di un/a addetto vendite per negozio di San Severo. Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”: https://tinyurl.com/mzw7yefw. Per chi è interessato ad intraprendere esperienze di lavoro all’estero sul sito EURES o Eures Puglia sono consultabili gli annunci per diverse realtà del territorio europeo.

Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia (per contatti: http://tinyurl.com/5n6jnkv5).