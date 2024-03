Nuovi appuntamenti al Mondadori Point di Cerignola: dalla lettura di Virginia Woolf all’omaggio alla Primavera

Un vero e proprio circolo letterario, quello che il Mondadori Point di Cerignola sta costruendo attorno alla propria identità. Non solo un luogo dove poter acquistare libri, ma un’ambiente dove far nascere e crescere una comunità appassionata di cultura. Ogni mese, eventi interessanti raccolgono decine e decine di lettori, dai giovani studenti agli adulti più incuriositi. Il mese di marzo ha visto il successo della mostra d’arte “Quadro di Donna”, con il monologo poetico di Antonella Cirillo e la musica di Massimo Pestillo; a seguire, il Laboratorio creativo per la Festa del Papà e la presentazione del libro “Il tradimento è delitto” di Leonardo Palmisano.

Altrettanto coinvolgenti saranno i prossimi appuntamenti in programma: domani, alle ore 18.30, Daniela Tattoli e il giornalista Gianni Soldano presenteranno “Virginia Woolf, La ricerca continua della felicità”. In questa nuova tappa del LetteraTour, si riattraverserà quella tensione verso la ricerca della felicità vissuta dalla scrittrice britannica nelle sue opere iconiche: “Gita al Foro”, “Orlando” e “Una stanza tutta per sé”. Si potrà seguire l’evento anche attraverso la diretta Instagram della pagina Mondadori. Invece, lunedì 25 marzo, alle ore 20, si omaggerà l’arrivo della primavera con un evento interamente dedicato al suo valore spirituale ed emotivo: “La primavera canta e dipinge sussurri”. Si assisterà all’incontro dell’arte con le sue varie forme, dalla poesia al dipinto. Il prof. Giuseppe Pugliese curerà l’evento, con la lettura di interpretazione poetica di Antonella Cirillo e la descrizione pittorica della maestra d’arte Giuditta Ciffo. Saranno esposti i dipinti primaverili delle docenti di Arte e Immagine Valentina Vurchio e Marina Tufariello. Questo viaggio alla scoperta dell’armonia primaverile, sarà accompagnato dalla musica di Massimo Pestillo. L’ingresso ad entrambi gli eventi è gratuito e aperto a tutti.