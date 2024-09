Nuovi corsi ai Salesiani di Cerignola: “Operatore della ristorazione” e “Operatore elettrico”

La scuola di formazione professionale dei salesiani, Cnos Fap Cerignola, è una realtà educativa e formativa per il territorio di Cerignola che, da oltre cinquant’anni attraverso i suoi spazi: oratorio e scuola assicura un’adeguata formazione ai giovani e alle famiglie. In questo periodo, si rende noto l’avvio di due nuovi corsi: “Operatore della ristorazione” e “Operatore elettrico”. Il corso ha la durata di tre anni, rivolto a ragazzi e ragazze che hanno concluso la terza media. Il corso è completamente gratuito, e offre la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di apprendere contenuti didattici in aula, ma soprattutto di svolgere un periodo di stage durante i tre anni nell’aziende del settore della ristorazione e dell’elettrico. A conclusione dei tre anni, gli studenti riceveranno una qualifica che ne certifica le competenze acquisite e l’assolvimento all’obbligo scolastico. Il modulo d’iscrizione si può ritirare in segreteria in Via San Domenico Savio, 4 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e per ulteriori informazioni chiamare in segreteria al 0885 420090 oppure al 3755730246 o mediante i mezzi social FB: CnosFap Cerignola e Instagram: Cnoscerignola