Online a Cerignola il bando per le giovani imprese intitolato alla memoria di Donato Monopoli

È online sul portale istituzionale del Comune di Cerignola il bando dedicato alla memoria di Donato Monopoli che ha l’obiettivo di sostenere la nascita o la crescita di startup sul territorio cittadino. Prevista l’assegnazione di contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 10.000 euro per ogni attività. Lo stanziamento totale ammonta a 50.000 euro. L’idea, nata dalla sensibilità del consigliere comunale del Partito Democratico, Francesco Sorbo, è stata condivisa dall’assessore alle Attività Produttive Sergio Cialdella e resa operativa dagli uffici dell’assessorato. Il bando è rivolto ad imprenditori under 36 titolari di un’impresa innovativa già avviata da almeno 12 mesi o da avviare entro 6 mesi dall’erogazione del contributo; in entrambi i casi l’attività deve avere sede a Cerignola. Questi i settori merceologici indicati dal bando:

– commercio al dettaglio di vicinato;

– artigianato;

– somministrazione di alimenti e bevande;

– strutture turistico-ricettive;

– servizi al cittadino e alle imprese in genere e attività di agenzia di affari.

Il bando, insieme alla modulistica necessaria, è consultabile sul sito del comune di Cerignola al seguente link: https://comune.cerignola.fg.it/novita/bando-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-sostegno-di-giovani-imprese/

È possibile presentare domanda entro il 24/04/2024. “Portiamo a compimento la volontà unanime del Consiglio Comunale, che ringrazio per la condivisione e il sostegno. Come ripeto sempre, è il modo più bella di ricordare attivamente il nostro concittadino Donato, il cui nome sarà ricordato dalla città anche per le nuove imprese che saranno attivate”, sono le parole del consigliere Francesco Sorbo. “È un inizio, un grande inizio: puntare sui giovani imprenditori ispirati anche dal ricordo di Donato Monopoli. In più, vogliamo sostenere la creatività, la visione, il modo di fare impresa della nostra terra con misure strutturali che ho già immaginato e che sto cercando di realizzare. A partire dal progetto “Incubatore comune” che spero possa diventare realtà molto presto”, aggiunge l’assessore Sergio Cialdella.