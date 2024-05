Ospedale “Tatarella” di Cerignola, il sindaco Bonito incontrerà il dg dell’Asl Fg Nigri

Il sindaco Bonito ha chiesto ed ottenuto un incontro con il direttore generale dell’ASL FG, dott. Antonio Nigri, per discutere delle criticità dell’Ospedale “Tatarella” e per rassicurare la cittadinanza sulle ultime notizie circa l’eventuale chiusura del reparto di anestesia e rianimazione. “Il direttore generale ha immediatamente risposto alla nostra richiesta. Sarà l’occasione giusta per affrontare le questioni emerse in questi ultimi giorni, anche per fornire risposte certe e chiare alla cittadinanza. Durante l’incontro discuteremo anche dei nostri progetti legati all’ospedale, sui quali stiamo lavorando da tempo. Abbiamo da tempo avviato interlocuzioni con la ASL e la Regione per continuare a rendere centrale il nostro ospedale nell’offerta di servizi sanitari per la nostra comunità e per i comuni dei 5 Reali Siti. Saremo sempre in prima linea per evitare disservizi o un impoverimento del nostro ospedale, che resta fondamentale per quasi 150.000 cittadini”, è il commento del sindaco Bonito.