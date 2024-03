Pallavolo Cerignola ad Altamura, Flv in casa contro la cenerentola Volare Benevento

In campo domani entrambe le formazioni cerignolane di volley femminile nella 17^ giornata del girone I di serie B2, una in trasferta e l’altra in casa, in confronti dalla rilevante importanza per i rispettivi obiettivi. Nuovo derby per la Mandwinery Pallavolo Cerignola, attesa (ore 18) dalla Panbiscò Leonessa Altamura in un incrocio dal forte sapore playoff. Le ragazze di Sgarbi sono reduci dalla battuta d’arresto casalinga contro la Star Volley Bisceglie, ma seppur il risultato non le abbia premiate, sovente si è messa in difficoltà la capolista, che ha dovuto esprimere al meglio tutte le sue qualità per espugnare il pala “Dileo”. Le fucsia ripartono dunque da tutto quel di buono mostrato nella sfida con le adriatiche, preparandosi ad affrontare la seconda in classifica e cercando di limare le distanze dalla posizione che a fine campionato vale i playoff. Le murgiane hanno totalizzato 35 punti (dodici vittorie e quattro sconfitte) e nel precedente turno hanno ceduto in casa della Faam Matese: il team guidato da Marchisio ha in rosa il giusto mix fra esperienza e gioventù, il cammino fin qui sostenuto ne è la dimostrazione. La Pallavolo Cerignola dovrà sfoggiare la sua migliore versione, sfatando al contempo un rendimento non proprio eccellente lontano da casa: si profila una gara appassionante e ricca di contenuti tecnici, un appuntamento da non perdere per gli appassionati.

Gioca al pala “Tatarella” invece la Flv, che riceve (ore 18) la Volare Benevento ultima, in una partita sulla carta assai abbordabile, visto che le sannite sono ancora ferme a zero ed hanno conquistato solo un set a favore in sedici giornate. Sabato scorso non è stato positivo il debutto in panchina per il neocoach Ivan Castillo, la sconfitta 3-1 a Pozzuoli ha nuovamente dilatato le distanze con le dirette concorrenti per la salvezza. Questa settimana però il calendario pare favorevole per rimediare allo stop in Campania, c’è la ghiotta opportunità per riportarsi sotto, anche se da qui in avanti occorrerà la massima continuità possibile per sperare di conservare il posto nella categoria. L’impegno ovviamente non andrà preso sottogamba, ci vorrà la massima concentrazione pur se a dividere il rettangolo di gioco ci sarà un sestetto dall’età media molto bassa: le rossogialloblù non possono concedersi distrazioni e avranno l’obiettivo di archiviare la pratica rapidamente per guardare poi agli appuntamenti futuri.