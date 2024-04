Pallavolo Cerignola ed Flv domani entrambe impegnate in trasferta

Un altro sabato in campo e in trasferta per entrambe le formazioni cerignolane impegnate nel campionato di serie B2 di volley, nel quadro della giornata numero 23 del girone I. Ad aprire il programma sarà la Mandwinery Pallavolo Cerignola, ospite della Co. Ge. Vesuvio Oplonti (ore 17.30). Le ragazze di Sgarbi nello scorso turno hanno prevalso al tie break su San Giorgio del Sannio, una vittoria resa amara però dal grave infortunio riportato dall’alzatrice e capitano Margaret Altomonte, fratturatasi un polso. Il posto come regista verrà preso da Alessia Russo (peraltro già distintasi in positivo in occasione del derby), che cercherà di ovviare alla pesante assenza in un ruolo di fondamentale importanza. Il match si preannuncia complicato, poiché le oplontine con 47 punti affiancano Castellaneta al secondo posto e dunque in lotta per agguantare la qualificazione ai playoff promozione. Le campane guidate da Alminni vantano una rosa assai competitiva e con giocatrici di comprovata esperienza, in cerca di riscatto dopo il ko al quinto set con la Faam Matese. Non sarà facile per le fucsia, il cui obiettivo per questo segmento conclusivo di torneo è comunque ottenere il massimo possibile in ogni incontro, allo scopo di mantenere l’attuale sesta piazza in graduatoria.

Sfida con un unico risultato a disposizione invece per la Flv, di scena a Cutrofiano (ore 19.30): il sestetto di Castillo non ha potuto granché con la dominatrice del raggruppamento Star Volley Bisceglie, ma ora arriva un incrocio da non fallire e pesantissimo in ottica salvezza. Attualmente sono tre le distanze dal decimo posto occupato da Pozzuoli, non sufficienti per disputare almeno il playout per mantenere la categoria: la vittoria è fondamentale per le rossogialloblù, specie perché i prossimi appuntamenti sono dall’elevato coefficiente di difficoltà. La Sis Med è penultima con 12 punti, ma soprattutto in casa le salentine sanno rendersi insidiose contro qualunque avversario, mettendo in mostra il potenziale di cui sono capaci malgrado la giovane età delle sue atlete. Servirà una prestazione di orgoglio ma soprattutto di testa alle rossogialloblù, focalizzata a conseguire magari il bottino pieno, per non vedere ulteriormente affievolire le speranze di permanenza. Controllare le fasi di gioco e non far galvanizzare le rivali la missione principale di Piarulli e compagne, in un match che vale molto più dei classici tre punti in palio.