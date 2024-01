Pallavolo Cerignola ed Flv tornano in campo per la prima gara del nuovo anno

Di nuovo in campo, conclusa la lunga sosta per le Festività di fine anno, le due formazioni cerignolane impegnate nel campionato di serie B2. In calendario la penultima giornata del girone di andata, entrambe giocheranno in casa per la prima gara del 2024. Ad aprire il programma la Mandwinery Pallavolo Cerignola, in campo domani al pala “Dileo” (ore 18) contro Pozzuoli. Nell’ultimo match prima della pausa, le ragazze di Sgarbi erano passate non senza difficoltà a Benevento sull’Accademia penultima in classifica, ottenendo comunque la terza affermazione consecutiva. Le fucsia attualmente detengono la quarta posizione con 23 punti (a solo due lunghezze dalla piazza d’onore) e l’obiettivo sarà riprendere il cammino da dove ci si era lasciati quasi un mese fa. La lunga assenza dalle gare ufficiali è stata colmata con i classici allenamenti e amichevoli, allo scopo di mantenere la condizione fisica e di gioco. Un gradino sotto le ofantine ci sono proprio le campane, con 21 punti ed un bilancio complessivo di sette vittorie e quattro sconfitte: anche le puteolane allenata da Confessore provengono da tre successi di fila (l’ultimo interno sulla Faam Matese) e punteranno sulla ex Rinaldi, Stanzione e Figini per impensierire la Mandwinery. Pallavolo Cerignola che dal canto proprio conterà sull’apporto sempre importante dei suoi tifosi e sulla regia di Altomonte per innescare al meglio una prima linea assai efficace.

Al pala “Tatarella” domenica (ore 18), la Flv riceverà la Intec Service San Giorgio del Sannio, in un confronto dall’elevato peso specifico in ottica salvezza. Il sestetto di Pino Tauro lo scorso 16 dicembre ha ceduto 3-0 a Castellaneta, ed ha bisogno di punti per allontanare quanto più possibile la zona pericolosa, visto che la quintultima piazza non fa dormire sonni tranquilli. Si tratterà in pratica di uno scontro diretto, perché le sannite precedono le rossogialloblù a quota 16: il team allenato da Franzese dopo un avvio proficuo sta attraversando una fase complicata, riassunta nella serie aperta di quattro sconfitte. Le giocatrici più rappresentative dell’organico sono l’opposto Carlozzi e la centrale Lamparelli, in più la società beneventana sta scontando e non poco l’impossibilità di avere a disposizione il palazzetto di casa. Un match nel quale conterà principalmente la voglia di agguantare il bottino pieno: non è mai semplice rientrare dopo una sosta, per giunta così lunga, ma la Flv deve trovare motivazioni giuste e grinta da vendere allo scopo di non mancare un appuntamento cruciale per il prosieguo del torneo.