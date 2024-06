Pallavolo Cerignola, Margaret Altomonte per il quarto anno consecutivo in cabina di regia

La Pallavolo Cerignola SSD arl è lieta di annunciare ufficialmente il rinnovo di Margaret Altomonte per il quarto anno consecutivo. Capitan Altomonte ha dimostrato, fin dal suo arrivo, un impegno costante, una dedizione senza pari e una leadership che ha ispirato compagne di squadra e tifosi. La sua professionalità e il suo spirito di squadra sono stati fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del club nelle ultime stagioni. “È un onore poter continuare a guidare questa squadra straordinaria“, ha dichiarato Margaret Altomonte. “Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto in me e per avermi voluto fortemente in questo progetto. Prometto di dare il massimo per portare ancora più in alto i colori della Pallavolo Cerignola“. “Ma soprattutto ringrazio i tifosi per la vicinanza che mi hanno dimostrato dopo il mio infortunio”, ha continuato il Capitano. “Sto tornado e non vedo l’ora di ricominciare!”.

Il sodalizio ofantino ha anche comunicato che sarà Michele Valentino ad affiancare il confermato Sgarbi, nel ruolo di Secondo Allenatore. Mister Valentino, socio fondatore della Pallavolo Cerignola, aveva già guidato la squadra alla vittoria nel campionato di Serie C e successivamente realizzato il miglior piazzamento in un Campionato Nazionale in dieci anni di Pallavolo Cerignola. Il Presidente Matteo Russo, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di Michele Valentino nel ruolo di Secondo Allenatore della Pallavolo Cerignola. Quando ho proposto a Michele di ricoprire questo incarico ha subito risposto positivamente e con estremo entusiasmo. La sua professionalità, unita alla sua grande esperienza e all’amore che lo lega alla Pallavolo Cerignola, darà certamente un grosso contributo al lavoro che ci attende nei prossimi mesi”.