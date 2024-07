Pallavolo Cerignola, stabilite le avversarie nel girone I di serie B2

Nella giornata di ieri, la Fipav ha reso nota la composizione dei gironi dei campionati di serie B maschili e femminili. Interessata la Pallavolo Cerignola, che parteciperà per la terza annata consecutiva in serie B2: la formazione fucsia inserita nel girone I, che a differenza della passata stagione (in cui erano presenti solo squadre pugliesi e campane) vede il ritorno di avversarie abruzzesi e molisane. Nel dettaglio, quattro compagini sono della Campania (Faam Matese, Ancis Villaricca, Crispino Parquet Napoli e Salerno Guiscards); tre abruzzesi (Cus L’Aquila, Gada Pescara Project e Fdd Group Arabona); altre cinque pugliesi (Panbiscò Leonessa Altamura, As Labruna Monopoli, Dream Volley Nardò, Cutrofiano Volley e Greenergy Castellaneta); Europea 92 Isernia per il Molise a completare il quadro delle quattordici partecipanti. Il campionato partirà nel weekend del 12-13 ottobre, la regular season terminerà il 10-11 maggio 2025.