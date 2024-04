Parte il mese decisivo in serie B2: Pallavolo Cerignola a Castellaneta, Flv in casa contro Monopoli

Superata anche l’ultima sosta per le festività pasquali, il campionato di serie B2 entra nel suo segmento finale: un mese per definire i verdetti e giocarsi il tutto per tutto per i rispettivi obiettivi. Le nostre due formazioni saranno impegnate una in trasferta e l’altra in casa, nel turno numero 21. Prima a scendere in campo la Mandwinery Pallavolo Cerignola, attesa domani (ore 18) dalla Greenergy Castellaneta, in una sfida che si preannuncia ricca di emozioni. Le ragazze di Francesco Sgarbi ci arrivano dopo due affermazioni consecutive, nel derby e con Cutrofiano, archiviando quel momento di appannamento nel quale sono arrivate alcune sconfitte. Contro le salentine c’è stato modo di coinvolgere tutte le atlete del roster, il giusto premio per quanto impegno profondono negli allenamenti. Ora il livello inevitabilmente si alza, poiché le joniche condividono la seconda piazza con Vesuvio Oplonti e cercano di staccare il pass per i playoff. Il team allenato da Narracci nell’ultimo impegno ha soffiato un punto all’indiscussa capolista Star Volley Bisceglie, conseguendo un ottimo risultato seppur interrompendo la serie fantastica di quindici vittorie consecutive. Morone, Marlene Ascensao e Minervini fra le giocatrici più di rilievo delle biancorosse, che vorranno riprendere la marcia per raggiungere il traguardo per cui sono in corsa. La volontà della Mandwinery in questo rush conclusivo è dare il massimo in ogni uscita e spendersi fino all’ultima energia possibile: la missione tarantina non è affatto semplice, ma le fucsia non si presenteranno in gita.

Importantissimo appuntamento fra le mura amiche domenica al pala “Tatarella” (ore 18) per la Flv: in programma il confronto con l’As Labruna Monopoli, crocevia per la salvezza. Il sestetto di Ivan Castillo prima della pausa è stato sconfitto ad Altamura, pur continuando ad evidenziare segnali di crescita e di miglioramenti dall’arrivo del nuovo coach. In un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi con Villaricca, adesso le rossogialloblù sono tornate al quartultimo posto in piena zona rossa, ecco perché il match non va assolutamente sprecato. Anche Monopoli è interessato ancora dalla questione permanenza, anche se più tranquillo a quota 29 (contro i 23 delle ofantine), tuttavia pure per la squadra di D’Alessandro ci saranno forti motivazioni, allo scopo di allontanarsi sempre più dalle sabbie mobili. Una partita in cui risulterà fondamentale atteggiamento e voglia di vincere, da abbinare al contempo con la capacità di sbagliare meno e gestire al meglio i momenti cruciali. La Flv sa che si tratta di una gara dall’elevatissimo peso specifico e la settimana di allenamenti trascorre all’insegna della massima concentrazione, per tenere ancora intatte le chances di restare sul palcoscenico nazionale.