Parte la coppa Italia di serie C, l’Audace Cerignola in trasferta a Potenza

È ancora calcio della prima metà di agosto, ma sta per arrivare il primo responso ufficiale della stagione: l’Audace Cerignola debutta in coppa Italia nella trasferta di Potenza (domani sera calcio d’inizio alle ore 21), alla ricerca del primo passaggio del turno nella manifestazione tricolore, mai riuscito nelle precedenti due annate e da quando gli ofantini sono approdati fra i professionisti. Una sfida da affrontare in campo avverso e senza la presenza dei propri tifosi, a causa del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Foggia, stabilito dal prefetto del capoluogo lucano. Gli uomini di Giuseppe Raffaele arrivano all’appuntamento dopo il ritiro svolto a San Giovanni Rotondo e un poker di test amichevoli, conclusi tutti con successo, l’ultimo del derby dell’Ofanto con il Canosa. L’unico confronto con una squadra di pari categoria, il Campobasso, è stato vinto di misura nel finale, anche in quel caso però ci sono stati buoni riscontri specie nell’aver tenuto botta al buon avvio dei molisani e al venir fuori alla distanza.

Il mirino in casa gialloblù è puntato verso l’esordio in campionato fra meno di quindici giorni in casa della Juventus Next Gen, purtuttavia non si deve e non si vuole prendere sottogamba l’impegno, perché utile a valutare lo stato dell’arte a questo momento e su quale strada si stia incamminando il lavoro sin qui svolto. Un aspetto non secondario è l’aver evitato al momento fastidi e intoppi fisici, il gruppo si sta amalgamando fra vecchi e nuovi, la preparazione scivolata via mettendo benzina nei muscoli e fiato da spendere sul rettangolo verde. Un Cerignola che mister Giuseppe Raffaele riproporrà secondo il 3-5-2, marchio di fabbrica del tecnico siciliano e abito rivelatosi comunque adatto a far esprimere al meglio le caratteristiche nella parentesi finale dello scorso torneo. Sono cambiati alcuni interpreti, l’attacco è completamente rinnovato ma la campagna acquisti è stata orientata ad assicurare elementi congeniali e funzionali all’ambito tattico. Difficile pronosticare l’undici di partenza, ci sono però due certezze: Saracco fra i pali e l’assenza del grande ex Cuppone (assieme proprio a Raffaele), il quale deve scontare una precedente squalifica. In mediana dovrebbe regolarmente esserci dal 1’ Capomaggio, in attacco possibile duo Jallow-Gagliano, con Paolucci e Vono altri volti nuovi candidati ad una maglia da titolare.

In caso di parità al 90′, si disputeranno i tempi supplementari e persistendo il nulla di fatto si andrà ai tiri di rigore. La vincente affronterà la settimana prossima (sempre in trasferta) chi prevarrà fra Benevento e Taranto.