Parte la stagione teatrale 2024/2025 del teatro Mercadante di Cerignola

La stagione partirà nel mese di novembre per raggiungere la primavera con un cartellone di spettacoli, allestito in collaborazione con il Teatro pubblico pugliese, ricco e articolato, dai classici alle novità del teatro contemporaneo. Tre sono le direttrici su cui il team del Mercadante ha lavorato nei mesi estivi, attualmente concentrato nel limare le rifiniture: la stagione di prosa con artisti di fama nazionale, gli spettacoli per i ragazzi, in collaborazione con gli istituti scolastici della città, e il teatro ”accessibile”, curato anche quest’anno da Giulia Traversi, specialista di spettacoli e disabilità. Ancora una volta, la selezione dei cartelloni è stata curata dal direttore artistico del Teatro Mercadante, Savino Zaba, che ha scelto il giorno 26 ottobre per incontrare giornalisti e appassionati in una conferenza stampa prevista nella sala conferenze di Palazzo di Città, in piazza della Repubblica, alle ore 11. Sarà l’occasione per raccontare, e non solo annunciare, le linee guida che hanno portato all’allestimento della stagione di quest’anno.

Il sipario, invece, si alzerà a metà novembre e così come lo scorso anno ancora una volta gli show saranno rappresentati sul palcoscenico del Cine Teatro Roma, in corso Roma a Cerignola. Tuttavia, e potrebbe essere la sorpresa più ghiotta a cui stanno lavorando Amministrazione comunale, direttore artistico, Sovrintendenza delle Belle arti di Puglia e ditte appaltatrici, vista la previsione di fine dei lavori di ristrutturazione nel corso della stagione c’è la concreta possibilità che una parte degli spettacoli, probabilmente anche quelli in abbonamento, potrebbe essere allestita nello storico Teatro Mercadante di piazza Matteotti, riportando pubblico e artisti in platea e sul palcoscenico di un teatro che non è solo luogo di spettacoli, ma rappresenta da quasi un secolo il centro per eccellenza della cultura a Cerignola.